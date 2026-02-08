不滿陳情未果 老翁火燒北捷廁所

北市警消八日陸續接獲通報，指台北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁（圖）陸續遭人縱火，所幸無人受傷。 （翻攝照片／中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

台北捷運大安森林公園站與善導寺站，在八日午間短短數小時內，接連發生男廁雜物遭人點燃的火警事件，幸均由站務人員即時撲滅，未釀成人員傷亡。警方研判兩案高度相關，於同日下午在善導寺站外逮捕一名七十二歲曾姓男子。據了解，曾男為台中一土地重劃自救會會長，疑因陳情多年未果，北上以激烈手段表達訴求。警詢後依《刑法》公共危險罪嫌偵辦移送。

八日上午十一時五十三分，台北市消防局接獲報案，指捷運大安森林公園站地下一樓、二號出口旁男廁內有雜物燃燒。消防單位出動七輛消防車、一輛救護車及十九名人員前往現場，火勢迅速被撲滅；下午一時五十九分，消防局再度接獲通報，善導寺站男廁也發生類似火警，站務人員同樣立即以滅火器撲滅。

廣告 廣告

由於兩起火警時間接近、地點性質相似，且均無人為電線走火跡象，警方不排除為人為蓄意縱火，隨即組成專案小組展開調查。

警方調閱監視器後鎖定一名可疑男子，並於下午二時三十分許，在中正區仁愛路、林森南路口查獲七十二歲的曾姓犯嫌，將其帶回偵訊。初步了解，曾男於八日上午從台中豐原搭乘火車北上，先後至上述兩捷運站男廁，以攜帶的乾稻草等雜物點火。他在犯案過程中，曾將四封陳情書放置於台鐵大樓內。

據了解，涉案曾姓男是「台中市神岡區大夫第反重劃自救會」的會長。他擁有台大外文系學歷，曾留學日本，過去從事英日語及圍棋教學工作，也是知名的圍棋書籍翻譯作者。其犯案動機與一宗長達十餘年的土地重劃糾紛有關。曾男曾對外表示，當地住戶土地因都市計畫道路拓寬已遭部分徵收，後又面臨市地重劃，土地持份大幅縮減，重劃會更規劃將近四成土地作為公共設施用地，使其權益受損。自救會為此多年陳情，但問題未獲解決。