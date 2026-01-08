不滿陳昭姿未辭？林國成：考試及格卸任不及格留任是什麼邏輯

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨第一批7席不分區立委因黨內規定的兩年條款，預計將在31日辭職，但陳昭姿因人工生殖法修法尚未完成，將另外處理，不在這波離職名單中。即將卸任立委的林國成，昨（7）日晚間在政論節目中說，就像「考試及格的人要卸任、考試不及格的人要留任」，不懂是什麼邏輯？喊話還是要看一下民眾的觀感。

陳昭姿。（圖／資料照）

林國成昨天上電視節目少康戰情室，林國成說，自己身為不分區立委，當然尊重黨中央，但如果用個案沒有通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，基本上外面看起來不太符合邏輯。

廣告 廣告

林國成舉例說，立委麥玉珍一心推動新住民法，她四處拜託，最後在國民黨支持、民進黨默認的情況下三讀通過，而張啓楷的年輕加薪法案，也是如此過了，而自己推動勞工權益，勞保條例66條法定撥補、69條確定給付，儘管黨團都沒有動作，自己也是在最後的3個月去拜託國民黨團總召傅崐萁，自己拜託，隔天就馬上排案。很多人稱「考試有及格的都要下來、考試不及格的要繼續讀」，這是什麼邏輯？黨中央還是要考量老百姓的觀感。



更多FTNN新聞網報導

F-16防撞系統砸錢7年沒進度！黃國昌批延宕成飛官最大風險來源 國防部副部長也贊成

F-16V失事 顧立雄：估10日完成全數戰機特檢、防寒衣3月前全交貨

陳昭姿去留與柯文哲討論有照制度？黃國昌搬去年決議稱：沒有破壞黨制度

