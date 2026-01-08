不滿陳昭姿沒辭立委？林國成酸：考試不及格卻留下來是啥邏輯？

民眾黨立委「兩年條款」期限將至，本屆8名立委中，除了去年遞補上任的劉書彬外，其他7人將在1月31日卸任，但現在傳出陳昭姿不受兩年條款限制，可能留任。此舉引發林國成不滿，他比喻這就像考試及格的人要卸任、不及格的卻要留任，這是什麼邏輯？

民眾黨立委林國成。（資料照／中天新聞）

民眾黨立院黨團總召、黨主席黃國昌6日接受廣播節目專訪時證實，自己已經簽了辭職書，月底會統一送出，讓後面順位的候選人，可以在新會期2月1日遞補上任。不過，陳昭姿因為《人工生殖法》還在推動，可能還不會辭職，她的辭職書部分將由前主席柯文哲「另行處理與協調」。

廣告 廣告

對此，林國成昨（7）日上政論節目《少康戰情室》談及此事時，他表示身為不分區立委，當然尊重黨中央的決定，但他也意有所指地說，「倘若用個案沒有通過就可以留任，就好像考試及格的人要卸任、不及格的卻要留任，會讓外界看起來不太符合邏輯」。

民眾黨立委陳昭姿。（資料照／中天新聞）

林國成舉同黨立委為例，像是麥玉珍就為了《新住民法》到處拜託，最後該案也獲得國民黨支持、民進黨默認，這個法案也通過了；另外，張啓楷推動的「年輕加薪法案」，也是邊拜託邊協商，最後也成功排案、通過審查與三讀。

林國成也說，自己推動的是勞工權益，其中勞保條例的66條法定撥補跟69條確定給付，他見黨團始終未排案推進，最後花了3個月時間，向國民黨團總召傅崐萁請託協助，自己一拜託，隔天就馬上排案。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

最後林國成直言，很多人稱說「考試有及格的都要下來、考試不及格的要繼續讀」，這到底是什麼邏輯？林國成最後強調，黨部的決定他們都會遵守，但黨中央還是要考量老百姓的觀感。

延伸閱讀

代理孕母修法論戰 陳培瑜竟掀陳昭姿收養親子關係

民眾黨兩年條款特例 陳昭姿待《人工生殖法》修法後再辭

民眾黨立院兩年條款有變數？ 僅陳昭姿還要跟柯文哲「喬」