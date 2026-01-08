不滿陳昭姿沒辭？林國成：「考試不及格的要留任」這倒底是什麼邏輯？

民眾黨立委林國成。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，考量作業時間，黨團立委陸續交回辭職書，7人中僅有陳昭姿未繳回，主席黃國昌表示，陳昭姿的部分由柯文哲另外處理，並沒有破壞黨制度問題。對此，民眾黨立委林國成7日表示，自己當然尊重黨中央，但如果用個案沒有通過就可以留任，就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，這倒底是什麼邏輯？老百姓的觀感，請中央黨部還是要看一下。

根據民眾黨團與公開行程整理，截至2026年1月7日晚間，7名不分區立委中已有6人完成繳回辭職書，依繳回與表態順序分別為麥玉珍、張啓楷、林國成、張志豪、吳春城與黃珊珊，僅立委陳昭姿尚未繳回，形成制度運作中的唯一例外。面對外界與黨內關注，民眾黨主席黃國昌7日回應稱，陳昭姿辭職書部分由前主席柯文哲「另行處理與協調」，並強調此為政治協調範圍，「沒有破壞黨制度問題」。

不過，民眾黨立委林國成同日上節目《少康戰情室》公開開砲。他重申自己「當然尊重黨中央制度」，也接受兩年任期安排，但針對主席以「個案處理」作為留任理由的說法，他當場舉例反問：「這不就像『考試及格的人要卸任、考試不及格的人反而留任』？這是什麼邏輯？」比喻一出，現場多位來賓露出尷尬笑容。

林國成隨後進一步闡述，他點出黨內多項法案的跨黨協商成功經驗。他指出，立委麥玉珍近年以堅定意志推動《新住民法》，過程中密集拜訪各黨立委、反覆協商與溝通，最後在國民黨支持、民進黨默認的情況下順利完成三讀，「大家知道經過多少努力跟拜訪嗎？」同樣地，張啓楷推動「年輕加薪法案」時，也是一邊請託、另一邊協商，最終成功排案、通過審查與三讀。他強調，這些議題能夠過關，「靠的不是空話，而是大量政治溝通與遊說協力」。

然而，他話鋒一轉談到自己主推的《勞保條例》66條「法定撥補」與69條「確定給付」修法案。

他表示，該案在黨團內始終未見排案推進，「黨團都沒有動作，我也沒辦法」，因此最後花了三個月親自向國民黨立委傅崐萁請託協助，結果「我一拜託、隔天就排案」，顯示制度之外仍有更快的政治協商邏輯，也反映民眾黨內部制度支援與政治協力出現明顯落差。

林國成強調，制度改革不能只停留在程序文字，更要顧及人民觀感與公平期待。他指出：「黨部如何決定我們會遵守，但政治不只看程序，更要看人民怎麼感受。」

