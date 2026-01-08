不滿陳昭姿還沒辭立委？ 林國成喊「不太符合邏輯」：考試不及格的人就要留任？

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨不分區立委因應「兩年條款」，預計1月31日辭職，不過，立委陳昭姿因代理孕母修法尚未完成，主席黃國昌透露，由柯文哲另外處理，沒有破壞黨制度問題。對此，同黨立委林國成表示尊重黨中央，但認為就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，不懂是什麼邏輯？喊話中央黨部還是要看一下老百姓的觀感。

林國成昨(7)日在節目《少康戰情室》表示，他身為一個不分區，當然尊重黨中央，不過他也舉例，如果用個案沒有通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，這基本上外面看起來不太符合邏輯的。

林國成指出，麥玉珍一心的意志推動新住民法，她這裡拜託、那裡拜託，最後這個案子在國民黨支持、民進黨默認的情況下，新住民法過了，「你知道經過多少的努力跟拜訪？」；張啓楷的年輕加薪法案，也是到處拜託，也過了。

林國成提到，自己主推的勞工，勞保條例的66條法定撥補跟69條確定給付，最後自己沒有辦法，看黨團都沒有動作，於是他就去拜託國民黨的傅崐萁委員，隔天就馬上排案，「所以我是覺得很多人說考試有及格的都要下來、考試不及格的要繼續讀，這是什麼邏輯？黨部如何決定，我們會遵守，但是老百姓的觀感，請中央黨部還是要看一下」。





