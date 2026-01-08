不滿陳昭姿？ 林國成嗆：考試不及格的要留任是什麼邏輯

立委陳昭姿出席社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議審查「人工生殖法修正草案」等案時，會中高舉標語牌表達訴求！(記者田裕華攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲所設不分區立委「兩年條款」2月1日將至，本屆的8名立委中，除去年遞補上任的劉書彬以外，其餘民眾黨主席兼任黨團總召黃國昌、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊、林憶君、林國成、陳昭姿等人都要在今年1月31日卸任。不過陳昭姿力推的「人工生殖法」尚未完成，有機會繼續留任，引發林國成不滿。

林國成昨晚在政論節目上表示，自己身為一個不分區當然尊重黨中央，但如果用個案沒有通過就可以留任，就像「考試及格的人要卸任、考試不及格的人就要留任，會讓外界看起來不太符合邏輯。

廣告 廣告

他舉例，麥玉珍一心推動「新住民法」四處拜託，最後在國民黨支持、民進黨默認的情況下，三讀通過；張啓楷的年輕加薪法案，也是如此，還請人吃飯求支持後來也過了；最後，自己推動的是勞工權益，「勞保條例」66條法定撥補、69條確定給付，儘管黨團都沒有動作，自己也是在最後的3個月去拜託國民黨總召傅崐萁，自己一拜託，隔天就馬上排案。

林國成強調，很多人稱「考試有及格的都要下來、考試不及格的要繼續讀」，這是什麼邏輯？黨部如何決定，他們會遵守，但黨中央還是要考量老百姓的觀感。

【看原文連結】

更多自由時報報導

搶救辛柏毅！F-16V失事向南擴大搜尋 連環照明彈亮遍海面

陳昭姿為人工生殖法喊話綠營 林智群：去向魔鬼兑現支票吧！

當年請益、今嘲諷？潘俊霖爆柯賴會面內幕 提醒綠營慎防政治操作

遭中國列「台獨打手幫兇」 高檢署國安執秘陳舒怡回應了

