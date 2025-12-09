不滿陳玉珍提案助理費除罪化！國會助理發起連署捍衛勞權：逾200人響應

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，明定助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發許多助理不滿。有國會助理今（9日）發起連署，聲明要捍衛助理勞權，呼籲陳玉珍撤回「立法院組織法第三十二條、第三十三條及第三十五條條文修正草案」。據連署人透露，目前累計約200人連署，大多為綠營助理。

有國會助理今日發起連署，聲明指出，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，協助委員的質詢內容、法案草擬及選民服務等，勞動權益更應受到法律保障。他們堅決反對提案將助理費、健康檢查費用、文康費用等相關費用全數撥予立法委統籌運用且免具檢核，此提案將使國會助理勞動權益嚴重倒退，呼籲陳玉珍立委及各連署委員撤回提案，切勿漠視國會助理權益。據連署人透露，目前累計約200人連署，且大多為綠營助理。

國會助理連署聲明（圖／翻攝畫面）

