不滿陳素月民調第一「退選對會」？陳茂松也很納悶：我只是kimoji講一句話

民進黨2026彰化縣長提名採「類初選」方式辦理，上週公布立委陳素月民調排第一，選對會今早拍版建議她參選。然而，傳出屬正國會的選對會成員陳茂松頗有不滿，揚言要退出選對會。對此，陳茂松今（24）日回應，自己只是對民調表達看法，有情緒地說出「他就不參加了」，沒想到變成今天這種新聞，他也很納悶。

據《上報》報導，上週民進黨彰化縣類初選民調結果，陳素月（新潮流）排第一、黃秀芳（正國會）第二，引起正國會不滿，認為民調結果不合理，因正國會幫黃做過多次民調，且黃從未輸過，所以同屬正國會派系的陳茂松，預計以「退出選對會」表示抗議。

民進黨今日下午召開中執會。陳茂松會後受訪表示，他從頭到尾都沒有說出來，不知怎麼會有這種報導？他只是反應，民調做完應該早上開封，為什麼要等到下午，他也問不到原因，那他就不參加了。「我只是簡單講這句話，今天變成這條新聞，我也是很納悶。」

陳茂松提及，黨主席賴清德、秘書長徐國勇都有問他，怎麼會搞成新聞這樣？他從第一屆選對會就參加到現在，從不間斷，也從未缺席主要會議，為什麼會產生這種問題，他要搞清楚，他只是kimoji講一句話，媒體就把他變成要辭職，講法有這麼嚴重嗎？

對於民進黨選對會決定推薦中執會提名陳素月參選彰化2026，陳茂松說，從頭到尾沒有什麼特別的事情，彰化人選出來後，經總統核定，未來會如何，他絕對會配合黨，但該質疑的地方，他也會提出。

此外，民進黨發言人吳崢表示，民進黨選對會今早召開會議，確認彰化縣長提名人選，最後大家一致同意要建議中執會徵召陳素月代表參選，委員在會中提名環節有相關討論，都是正常的互動。

吳崢補充，徐國勇秘書長今天在中執會上有向大家報告，原訂今天安排在中執會後舉行最新一波2026縣市首長提名記者會，但因發生1219隨機襲擊案，政府部門正在做後續檢討，所以綜合考量評估，黨部決定把提名記者會延後至下週舉行。

