不滿零用錢太少蘆洲逆子亂刀砍死父母 行兇後第一件事竟是洗兇刀

新北市蘆洲區36歲廖聰賢長期啃老，卻又不滿父母的零用錢太少還不按時給，17日晚間持刀怒砍67歲父親和75歲許姓母親，而他行兇後第一件事不是看父母狀況，而是沖洗刀械並更換外衣，整理細軟後逃往新莊，逃逸45小時後於19日晚間落網，現已被依殺害直系尊親屬罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，廖嫌父母賣蔥油餅維生，擺攤養大他，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少，竟上網買開山刀，17日晚間朝父母共砍37刀將2人殺害。

而廖嫌下定決心致父母於死，見雙親倒臥在血泊之中，絲毫不管他們是否仍有氣息，第一時間先前往廚房清洗刀械，更換沾血的外衣後收拾衣物、外套展開逃亡。

廖嫌帶走兇刀，將刀械放在機車後車廂內前往三重，後搭乘計程車南下，向司機聲稱「我要離開蘆洲」，司機則將他載到新莊體育場附近，他則在巷弄內不斷閒晃，在逃逸45小時後落網，現已被移送法辦，確切案情則仍須釐清。

