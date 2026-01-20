不滿零用錢才5000？蘆洲蔥油餅夫妻逆倫血案！36歲兒子弒親逃亡3天落網

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

新北市蘆洲區17日發生震驚社會的人倫慘案，36歲廖姓男子疑因不滿父母每月僅給5,000元零用錢，與雙親爆發口角後，持開山刀將父母砍殺身亡。警方今（20）日指出，廖嫌已坦承犯案，並交代行兇與逃亡過程，19日於新北市新莊落網，相關物證已查扣。

蘆洲36歲兒子弒親逃亡3天落網。（圖／翻攝畫面）

警方調查指出，死者為在地經營蔥油餅生意多年的夫妻。廖男供稱自幼遭父母嚴格管教，甚至曾被體罰，長期對零用錢心生不滿。案發當晚，他先向75歲母親索討零用錢，因母親一度猶豫未立即給付，便持一周前透過網拍以1,100元購入的50公分開山刀威脅，母親只好再給他5,000元。

不久後父親返家，得知母親再度給錢後大為不滿，父子爆發激烈爭執。廖男情緒失控，持刀砍向父親頭部，父親奮力反抗仍不支倒地，隨後母親也遭殺害，雙親當場死亡。

犯案後，廖男僅清洗兇刀，未更換染血衣物，披上外套後將現金、父母與自己的手機及幾件衣物裝入背包逃離，共帶走6支手機，躲藏於新莊一帶，期間不用證件、不開手機，靠現金度日。警方19日循線逮人，背包內起獲血衣、美工刀、螺絲起子與尖嘴鉗等物，全案仍在進一步釐清中。

