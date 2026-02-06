不滿音樂放太大聲！親哥睡不著「背後擲刀」刺死妹妹 丟包醫院開車落跑

義大利一名22歲的女子傑萊尼亞，遭到親哥哥殺害。圖／翻攝自《People》

恐怖！義大利一名28歲的男子朱賽佩（Giuseppe Musella）涉嫌謀殺22歲的親妹妹傑萊尼亞（Jlenia Musella）。原因竟是傑萊尼亞在半夜時播音樂太大聲，兩人發生爭執，一怒之下朱賽佩就朝傑萊尼亞扔出刀子，沒想到意外刺中傑萊尼亞，朱賽佩被捕後自責表示，「我只想進監獄。我只希望法官能判我最重的刑期」。

綜合外媒報導，義大利一對兄妹28歲的朱賽佩、22歲的傑萊尼亞於3日晚間因為「音樂聲太大」發生口角衝突，隨後演變成互相毆打，一怒之下朱賽佩朝傑萊尼亞扔出刀子，並刺傷傑萊尼亞的背部，在朱賽佩刺傷妹妹後，將她送往醫院急診室救治後就開車離開，但不幸的是傑萊尼亞仍因傷重不治身亡。

廣告 廣告

報導指出，朱賽佩被捕後對警方供稱，「我們因為她不讓我睡覺而爭吵。我在她背對著我的時候把刀丟出去，但我沒想到會真的刺中她」。另外，還有傳言稱，朱賽佩因為傑萊尼亞在爭吵中踢傷他的狗而感到憤怒。

事實上，朱賽佩在案發後並非立刻自首，而是在幾小時後，警方透過醫院監視器發現他的車輛，並展開追捕行動，他才向警方投案，朱賽佩被指控過失殺人罪。對此，朱賽佩自責表示，「我的人生在我妹妹死的那一刻就結束了。我不想要律師，我只想進監獄，我只希望法官能判我最重的刑期」。



回到原文

更多鏡報報導

40歲心肌梗塞猝死在家！醫示警「致命共通點」：像闖紅燈賭命

少女臀部寫「母豬、情趣用品」…阿兵哥外流慘了！急賠百萬換免囚

馬斯克身價飆破27兆！突PO「1難過符號」大嘆：金錢買不到幸福

大S雕像長得不像本人？藝術家李承道「揭祕深情原因」 具俊曄為她留軌道讓「思念持續運行」