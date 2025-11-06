不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團

記者楊忠翰／台北報導

禾馨集團前營運長林思宏在燒肉店毆打客人獲不起訴。（圖／記者楊佩琪攝）

禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。

據了解，2022年間，林思宏涉嫌指示旗下5家診所，造假產婦診斷證明，協助上百名孕婦，向17家保險公司詐領保險金，總計高達6700萬餘元，目前台北地院審理中；後來，林思宏又涉嫌造假名冊，藉以施打新冠肺炎疫苗，法官依偽造文書罪判他拘役120天，得易科罰金、緩刑2年定讞。

2023年間，林思宏酒駕被逮，酒測值高達0.62毫克，警方將他依公共危險罪嫌移送法辦，當時林思宏辭去禾馨醫療集團行政管理職位，士林地院依法判他3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付20萬元，以及30小時義務勞務。

檢警調查，今年2月9日晚間8時許，林思宏前往市民大道某韓式燒肉店用餐時，因鄰桌4名客人音量太大，雙方頓時爆發口角，林思宏上前掐住其中1名男子頸部，再毆打另名男子右臉，其餘2名女子急忙勸架，但林思宏卻不斷飆罵三字經，還宣稱自己是禾馨集團的人。

事後4名客人不滿遭毆，遂提出傷害、恐嚇及妨害名譽等告訴，台北地檢署偵辦期間，雙方針對傷害及公然侮辱部分達成和解，被害人具狀撤回告訴，檢方予以不起訴處分；至於恐嚇部分，檢方則認為，林思宏嗆聲自己是禾馨集團的人，難認對被害人構成威脅，認定林思宏罪嫌不足，因此予以不起訴處分。

