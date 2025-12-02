不滿預算浮編 竹市議會民進黨團霸佔主席台癱瘓議事

在吵鬧聲中，竹市議會順利通過115年總預算案。（圖：彭清仁攝）

新竹市議會今天（2日）上演有史以來議員霸佔主席台癱瘓議事事件！9名民進黨團議員從上午就霸佔主席台，並要求市府總預算逐條審查，反對包裹式通過預算。由於過程中議長、副議長和國民黨團總召也都全力協調，但都無法協調結果。國民黨團下午2點開記者會表達抗議與不滿，批民進黨團是作秀，要求民進黨議員離開主席台，不要再杯葛議事。下午3點開議，藍白和無黨籍議員以人數優勢，由議長許修睿以表決方式通過預算案，過程中也爆發激烈推擠場面火爆。

竹市議會民進黨團不滿市府預算浮編霸佔主席台，最後議長在優勢人力下完成預算審查。（圖：彭清仁報導）

新竹市議會民進黨團9名議員，上午霸佔主席台，議長許修睿因而無法主持會議。民進黨團總召陳建名指出，明年度總預算高達467億元，其中有很多不合理的預算編列，包括浮濫編列情況嚴重，加上這幾天的黨團協商破裂，因此民進黨才會採較激烈的手段，以霸佔主席台方式，要求議會先處理黨團的400-500案的刪減動議，並逐條審查預算，絕對要為市民嚴格把關預算。

包括議長許修睿、副議長余邦彥和國民黨團總召陳慶齡，以及前議長鄭成光等人，都積極協調希望民進黨團能讓議會順利進行。副議長余邦彥表示，上週五就主動給民進黨團1天時間逐條審查預算，當時民進黨團拒絕，現在又反悔要逐條審查！由於今天是市議會定期大會最後一天，總預算未過關就要等到下週臨時會再審。藍白和無黨籍議員在苦勸無效後，下午3點在優勢人力情況下，議長許修睿宣布開會，並採舉手投票方式，順利通過總預算刪減案。

過程中霸佔主席台的9名民進黨市議員，和藍白無黨籍議員一度爆發激烈口角和衝突，在吵鬧聲中總算完成預算審查。（彭清仁報導）