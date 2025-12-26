不滿類初選爭議 邱建富：民調若是唯一依據就等同正式初選
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長擬參選人邱建富今表示，針對黨內提名程序所引發的高度爭議，黨中央已聽到他的訴求，並承諾進行複查，對此他表達尊重；但他也強調，黨中央必須提供完整民調資料，在關鍵制度問題未被說清楚前，相關質疑不可能憑空消失。
邱建富直言，這段時間因為自己堅持程序與制度，遭到大量網友在臉書留言攻擊、謾罵，甚至被指控「求官」，讓他感到非常難過與不平。「如果我真的是為了官位，過去十二年在每一次選舉關頭，為了黨內和諧選擇退讓、接受協調，結果卻一官半職都沒有，這樣的指控合理嗎？得到官位的正是那位落選且違反行政中立的人」他反問。
邱建富指出，真正該被社會檢視的，不是提出疑問的人，而是提名制度本身是否站得住腳。他強調，這次之所以會有「類初選」機制，正是因為不能沒有依據就直接徵召人選；然而，在協調會議中清楚說明「民調僅供參考，仍須綜合評估」，最終卻演變成「民調成為唯一提名依據」，前後說法明顯矛盾。
「如果民調已經變成提名的唯一標準，那在制度上，就等同於正式初選。」邱建富嚴正指出，既然等同初選，就必須完整遵守初選民調規範，包括必須由三家民調公司執行調查，且當數據落在誤差範圍內時，依法就必須進行第二次民調，這是民進黨長期建立的制度底線，不是可以選擇性適用。
邱建富強調，黨中央既然已承諾複查，就應正面回應所有制度疑點，並提供完整民調報告資料，否則所謂的複查，恐怕只會讓基層與支持者更加困惑，也持續助長網路上的情緒性攻擊。
他最後表示，自己站出來發聲，是為了捍衛制度，而不是製造對立；但制度若被模糊、規則若被彈性解釋，受傷的不只是個人，而是整個民進黨的民主信任。他會持續要求一個清楚的說明，也請黨中央正視問題，而不是期待基層噤聲。
