不滿馬英九把兩岸當內政問題 劉寶傑轟：台灣人對你這麼包容卻這樣回報
資深媒體人劉寶傑上月底投書《上報》指出，以馬英九為首的政治人物近來不斷強調《憲法》就是「一中、一國兩區」，他批評，若真有種就去修憲，根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，該言論一出，隨即引發討論。今（10）日劉寶傑接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，台灣人對馬英九的包容，對他的愛這麼大、這麼深，但他卻用這樣的方式回報台灣，「我對這種東西無法接受，而且我非常厭惡。」
劉寶傑提到，馬英九開始講一個東西非常奇怪，例如宣稱「兩岸是國內事務，外人不要插手」，雖然他退休多年，發言只是個人意見，「但我知道馬英九在變，而且變非常惡劣，讓我非常厭惡的一個變化。」這種風向出現後，又看到國民黨主席鄭麗文開始公開宣稱「我是中國人」，劉寶傑質疑，「在台灣講我是中國人，那出國也講我是中國人嗎？你講你是誰不會是對內講，一定是對外講，怎麼會一天到晚講我是中國人，你神經病阿！」
劉寶傑指出，鄭麗文後來找了蕭旭岑當副主席，然後開始講「一國兩區」，那個就不對了，很清楚今天台灣的安全當然是自立自強，但絕非靠一個小地方就可以對抗中國，今天能對抗中國，一直都是美國在後面當靠山，如果按馬英九講的「兩岸是國內事務，外人不要插手」，那中國打台灣時，美國、日本能不能插手？如果他們都不能插手，台灣怎麼能對抗？所以把台灣定位成內政問題，如果中國今天犯台不能夠得到國際奧援，只能由台灣單獨面對中國時，是逼著台灣沒有路走。
面對抨擊 劉寶傑：兩岸問題不能當內政
至於這篇投書引來部分罵聲，劉寶傑回應，他才不在乎那些人怎麼罵，「罵我又怎樣？我會怕嗎？」他強調，大家都是為了這片土地好，為了讓我們能在這裡好好生存，而要守護這份生存，必須仰賴國際力量，不能把問題變成內政，當發生戰爭時，是區域問題不是兩岸問題，這個對台灣才是保障。
劉寶傑更直批，「我不要跟你爭辯，你就講啊，蕭旭岑、馬英九你愛講去講啊！如果不怕國民黨在台灣的選票（流失），如果國民黨這樣有選票，我也沒意見，反正台灣就是民主社會，我只是把我想講的、我看到的、我認知的、我認同的講出來，其他要怎樣隨便你。」
劉寶傑：2027～2030年是台海關鍵期
談到外界經常示警中共可能在2027年武力犯台，劉寶傑強調，2027到2030年是一個關鍵時期，因為中國現在的飛彈是真的非常快速，尤其東風系列飛彈戰力極強。原本美國的戰略依賴航空母艦戰鬥群，過去兩次台海危機也是靠航艦壓制中國，可是有東風飛彈就壓不住了，所以美國現在一直在改變戰略。
劉寶傑指出，2027~2030年剛好是一個消長，過了這段期間美國把這套轉過來，講白了，中國2027~2030年不打，以後也沒機會打了，所以美國現在壓著中國不要動。他也質疑，在美國正全力壓抑中國的情況下，為何台灣內部反而出現要求統一的聲音逐漸集結？「這完全不合理！」
台灣若與中國靠攏 劉寶傑：成為大國邊陲沒好下場
劉寶傑續指，台灣要變成大國的邊陲還是世界的前沿，如果跟中國合，台灣是大國的邊陲，當大國邊陲從來沒有好下場，因為對方磁力那麼大一定會被吸乾，馬英九有沒有合？有，連漢光演習都不敢放真實彈，用放音響的，他連這個都不敢，把兵役搞成4個月，一直在弱化台灣的國防。
劉寶傑舉例，現在看到金馬獎、金曲獎會感慨以前台灣人不是很棒，有這麼多優秀作品，如今慢慢被吸乾，中國市場這麼大，台灣這麼小，現在台灣所有東西只要跟他們競爭，幾乎沒有活路，這是一個血淋淋的事實。
批馬英九回應不當 劉寶傑強調珍惜台灣自由
節目主持人黃暐瀚提到，看到馬前總統去罵高市早苗有何感想？劉寶傑回應，「誰都可以這樣講，（馬英九）做為中華民國前總統，而且我對他非常不以為然是說，台灣人對他的包容，台灣人對他的愛是這麼的大、這麼的強，可是他居然是用這種方式回報給台灣，我對這種東西無法接受，而且我非常厭惡。」
黃暐瀚追問，「您父親是外省軍官，沒希望有一天兩岸又統一嗎？我發現很多外省籍的子女會講兩岸總要再統一？」劉寶傑表示，「走過馬英九的一中各表，也走過九二共識，其實怎麼樣對台灣好，台灣人心中有一把尺，這把尺很清楚，現在就是要維持現狀。」
劉寶傑感慨，身為五年級生的他真的很幸運，剛好遇上解嚴，見證台灣最自由的年代，也正因為有那段最自由的時期，才會有今天的他，才會有他能自由做節目的空間。劉寶傑說，「我可以為所欲為，寫我想寫的，那是因為我在台灣，所以當然要非常珍惜這樣的東西，這個東西對我來講就是我要信守的價值。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 3 小時前 ・ 39
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 137
郭碧婷破傳聞！公婆沒逼她生子 笑認向太給「很多錢錢」：他們對小孩很好
女星郭碧婷今（10日）難得在台灣出席公開活動，對於婚後長期定居台灣，以及與香港婆家和老公向佐的關係，她大方侃侃而談，展現出她與婆家開明、自由的相處模式。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 2
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 6 小時前 ・ 110
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271
民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議
[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 107
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 65
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 13 小時前 ・ 13