不滿馬英九把兩岸當內政問題 劉寶傑轟：台灣人對你這麼包容卻這樣回報

資深媒體人劉寶傑上月底投書《上報》指出，以馬英九為首的政治人物近來不斷強調《憲法》就是「一中、一國兩區」，他批評，若真有種就去修憲，根本是把台灣人的痛苦當成要害，死命攻擊，該言論一出，隨即引發討論。今（10）日劉寶傑接受《風傳媒》節目《下班瀚你聊》專訪時表示，台灣人對馬英九的包容，對他的愛這麼大、這麼深，但他卻用這樣的方式回報台灣，「我對這種東西無法接受，而且我非常厭惡。」

劉寶傑提到，馬英九開始講一個東西非常奇怪，例如宣稱「兩岸是國內事務，外人不要插手」，雖然他退休多年，發言只是個人意見，「但我知道馬英九在變，而且變非常惡劣，讓我非常厭惡的一個變化。」這種風向出現後，又看到國民黨主席鄭麗文開始公開宣稱「我是中國人」，劉寶傑質疑，「在台灣講我是中國人，那出國也講我是中國人嗎？你講你是誰不會是對內講，一定是對外講，怎麼會一天到晚講我是中國人，你神經病阿！」

廣告 廣告

劉寶傑指出，鄭麗文後來找了蕭旭岑當副主席，然後開始講「一國兩區」，那個就不對了，很清楚今天台灣的安全當然是自立自強，但絕非靠一個小地方就可以對抗中國，今天能對抗中國，一直都是美國在後面當靠山，如果按馬英九講的「兩岸是國內事務，外人不要插手」，那中國打台灣時，美國、日本能不能插手？如果他們都不能插手，台灣怎麼能對抗？所以把台灣定位成內政問題，如果中國今天犯台不能夠得到國際奧援，只能由台灣單獨面對中國時，是逼著台灣沒有路走。

前總統馬英九曾多次強調「兩岸是國內事務，外人不要插手。」（資料照，柯承惠攝）

面對抨擊 劉寶傑：兩岸問題不能當內政

至於這篇投書引來部分罵聲，劉寶傑回應，他才不在乎那些人怎麼罵，「罵我又怎樣？我會怕嗎？」他強調，大家都是為了這片土地好，為了讓我們能在這裡好好生存，而要守護這份生存，必須仰賴國際力量，不能把問題變成內政，當發生戰爭時，是區域問題不是兩岸問題，這個對台灣才是保障。

劉寶傑更直批，「我不要跟你爭辯，你就講啊，蕭旭岑、馬英九你愛講去講啊！如果不怕國民黨在台灣的選票（流失），如果國民黨這樣有選票，我也沒意見，反正台灣就是民主社會，我只是把我想講的、我看到的、我認知的、我認同的講出來，其他要怎樣隨便你。」

劉寶傑：2027～2030年是台海關鍵期

談到外界經常示警中共可能在2027年武力犯台，劉寶傑強調，2027到2030年是一個關鍵時期，因為中國現在的飛彈是真的非常快速，尤其東風系列飛彈戰力極強。原本美國的戰略依賴航空母艦戰鬥群，過去兩次台海危機也是靠航艦壓制中國，可是有東風飛彈就壓不住了，所以美國現在一直在改變戰略。

劉寶傑指出，2027~2030年剛好是一個消長，過了這段期間美國把這套轉過來，講白了，中國2027~2030年不打，以後也沒機會打了，所以美國現在壓著中國不要動。他也質疑，在美國正全力壓抑中國的情況下，為何台灣內部反而出現要求統一的聲音逐漸集結？「這完全不合理！」

​ 劉寶傑直言，中國2027~2030年不打台灣，以後也沒機會打了 。（顏麟宇攝）

台灣若與中國靠攏 劉寶傑：成為大國邊陲沒好下場

劉寶傑續指，台灣要變成大國的邊陲還是世界的前沿，如果跟中國合，台灣是大國的邊陲，當大國邊陲從來沒有好下場，因為對方磁力那麼大一定會被吸乾，馬英九有沒有合？有，連漢光演習都不敢放真實彈，用放音響的，他連這個都不敢，把兵役搞成4個月，一直在弱化台灣的國防。

劉寶傑舉例，現在看到金馬獎、金曲獎會感慨以前台灣人不是很棒，有這麼多優秀作品，如今慢慢被吸乾，中國市場這麼大，台灣這麼小，現在台灣所有東西只要跟他們競爭，幾乎沒有活路，這是一個血淋淋的事實。

批馬英九回應不當 劉寶傑強調珍惜台灣自由

節目主持人黃暐瀚提到，看到馬前總統去罵高市早苗有何感想？劉寶傑回應，「誰都可以這樣講，（馬英九）做為中華民國前總統，而且我對他非常不以為然是說，台灣人對他的包容，台灣人對他的愛是這麼的大、這麼的強，可是他居然是用這種方式回報給台灣，我對這種東西無法接受，而且我非常厭惡。」

黃暐瀚追問，「您父親是外省軍官，沒希望有一天兩岸又統一嗎？我發現很多外省籍的子女會講兩岸總要再統一？」劉寶傑表示，「走過馬英九的一中各表，也走過九二共識，其實怎麼樣對台灣好，台灣人心中有一把尺，這把尺很清楚，現在就是要維持現狀。」

劉寶傑感慨，身為五年級生的他真的很幸運，剛好遇上解嚴，見證台灣最自由的年代，也正因為有那段最自由的時期，才會有今天的他，才會有他能自由做節目的空間。劉寶傑說，「我可以為所欲為，寫我想寫的，那是因為我在台灣，所以當然要非常珍惜這樣的東西，這個東西對我來講就是我要信守的價值。」

更多風傳媒報導

