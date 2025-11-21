不滿騎YouBike被叭！男鬼切攔公車 雙方情緒激動「路上爆拉扯」

社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

公車與YouBike上演行車糾紛！今天（週五）新北市中和區，一名公車司機，見到右方的YouBike離公車太近，按喇叭提醒，沒想到騎士不滿，趁公車準備起步時，騎著YouBike，就在馬路上攔車，雙方在路上爆發衝突，騎士一度氣到前往派出所，針對單車騎士來提告。

公車司機情緒超激動，高分貝怒吼朝一名男子衝過去，有人見狀勸架阻檔。旁人攔都快攔不住了，兩人為何吵到不可開交差點爆發全武行，全為了這幾聲喇叭。

目擊民眾：「公車要往前開的時候，YouBike就直接騎到公車前面，把它（公車）擋下來，一路（吵）到我們隔壁店門口，他們兩個在那邊吵架，經過的路人就有幫忙勸架。」

行車紀錄器拍到公車直直往前開，就見右邊這輛YouBike幾乎快黏上來，司機好意按喇叭提醒，沒想到開到下個路口司機正準備離站時，YouBike騎士不滿被叭竄出來鬼切攔車，拍拍車窗要駕駛下車理論！公車司機與YouBike的行車糾紛，就發生在新北市中和區中正路上，原本打算提告強制罪的公車司機替自己抱屈。

當事公車司機：「按喇叭其實是示意他，說我人（車）在你的後面，我只是好心示意他，說麻煩你不要再靠過來了。」





客運站長楊勝傑：「這個駕駛服務已經九年多了，平常都還蠻熱心助人的，駕駛長他們覺得說很委屈，路上難免都會遇上這樣的乘客，那我們就是多點耐心，行程延誤了大概20將近30分鐘，後續我們也有安排接駁車，去做接駁的動作。」

冷靜下來的公車司機，想一想後決定撤告，YouBike騎士不滿被叭，路中上演攔車戲碼，恐怕挨罰1200元，誇張行徑，路過民眾全看傻眼，畢竟實在超危險！

