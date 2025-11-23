不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會

​日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。

首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國強烈不滿。中國隨後呼籲國民暫緩赴日旅遊，並停止受理日本水產品輸入手續；原定24日舉行的日中韓文化部長會議，也遭中方通知暫時延期，影響從雙邊關係延伸至三方合作。

日媒報導，日本方面因國會行程無法於年內召開峰會，因此提出明年1月舉行。然而在高市早苗答覆後，日中關係急速惡化。中國透過外交管道向多國表示，「在首相未妥善處理情勢前，不會同意舉行峰會」。

此外，有日媒報導，中國在聯合國也有所動作。中國常駐聯合國大使傅聰21日向秘書長古特雷斯遞交書面意見，要求日本撤回相關國會發言。

中日關係緊繃受到高度關注。（智慧內容中心後製）

日本國內亦出現政治反應。最大在野黨、立憲民主黨前代表泉健太21日在社群平台X發文指出，高市早苗最新說法語氣較為緩和，認為「若維持這樣的基調，情勢應可逐步降溫」，並強調外交措辭的重要性。

另一方面，日媒提到，中國駐日大使館21日在官方X帳號引用《聯合國憲章》「敵國條款」，主張中國等戰勝國在不需安理會許可下即可對日本採取軍事行動，引發爭議。前航空自衛隊幕僚長田母神俊雄23日在X上批評日本政府反應遲緩，質疑未立即採取強硬措施將使日本「更被看輕」。

​高市早苗的相關發言也延伸出更多外交摩擦。中國駐大阪總領事薛劍日前在SNS以帶有「斬首」威脅性字眼回應，引發日本政府抗議。中日雙方外務部門分別召見對方外交代表提出抗議，雙邊緊張持續升高。

目前中國對日採取旅遊限制、停止水產品入境等措施，被普遍視為對高市早苗發言的反制作為。隨著三國峰會前景不明，日中關係緊張情勢仍在擴大中。

