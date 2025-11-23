不滿高市早苗喊台灣有事！中國氣炸向聯合國告狀 許智傑轟：施壓國際
記者詹宜庭／台北報導
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯闡明中國行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整；央視記者更在聯合國例行記者會，用提問誘導聯合國背書「台灣是中國一省」。對此，民進黨立委許智傑今（23日）表示，中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人談論台灣遭打臉，更凸顯全世界對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。
高市早苗近日表態「台灣有事」，中國常駐聯合國代表傅聰日前致函聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres），嚴詞批評高市談話，並警告若日本武力介入台海，將構成侵略行為，北京將依《聯合國憲章》行使自衛權。該函同時被要求作為聯合國大會正式文件，散發給192個會員國。
對此，許智傑表示，聯合國第2758號決議的內容隻字未提台灣，中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人談論台灣遭打臉，更凸顯全世界對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。他要呼籲國人，支持力挺台灣的高市總理，台日與民主國家同一陣線，捍衛自由民主。
