不滿高市早苗喊台灣有事！中國氣炸向聯合國告狀 許智傑轟：施壓國際

記者詹宜庭／台北報導

許智傑呼籲，支持力挺台灣的高市總理，台日與民主國家同一陣線，捍衛自由民主。（資料圖／許智傑國會辦公室提供）

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特雷斯闡明中國行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整；央視記者更在聯合國例行記者會，用提問誘導聯合國背書「台灣是中國一省」。對此，民進黨立委許智傑今（23日）表示，中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人談論台灣遭打臉，更凸顯全世界對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。

廣告 廣告

高市早苗近日表態「台灣有事」，中國常駐聯合國代表傅聰日前致函聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres），嚴詞批評高市談話，並警告若日本武力介入台海，將構成侵略行為，北京將依《聯合國憲章》行使自衛權。該函同時被要求作為聯合國大會正式文件，散發給192個會員國。

對此，許智傑表示，聯合國第2758號決議的內容隻字未提台灣，中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人談論台灣遭打臉，更凸顯全世界對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。他要呼籲國人，支持力挺台灣的高市總理，台日與民主國家同一陣線，捍衛自由民主。

更多三立新聞網報導

小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票

把握黃金週末搶曝光 高市4綠委拚版面行程滿

「高市挺高市」！高雄綠委力挺日本 邱議瑩喊推赴日旅遊千元折價券

賴清德吃壽司挺日本遭批作秀！綠委怒嗆國民黨：袖手旁觀還替加害者說話

