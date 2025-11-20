不滿高市早苗！央視憤PO反日宣言 4名台灣藝人轉發

吳克群、劉畊宏、楊宗緯、文淇接力轉發央視反日貼文。(圖/微博@吳克群、劉畊宏、楊宗緯、文淇)

日本首相高市早苗「台灣有事論」，惹火北京政府，祭出一系列反制行為，中日外交衝突升溫。對此，大陸官媒央視18日號召大家轉發「絕不允許日本軍國主義復活」，獲得眾多網友響應，包括4名台灣藝人。

高市早苗公開挺台，讓北京政府急跳腳，除了呼籲人民避免赴日旅遊，也暫停進口日本水產品。假設中、日關係持續緊張，短期內將重挫日本經濟。而央視18日亦針對此風波作出回應，鼓勵大家轉發反日貼文，內容提到「當年，日本軍國主義發動的侵略戰爭為亞洲和世界帶來深重災難。忘戰必危、好戰必亡。歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺。今天，我們絕不允許日本軍國主義復活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞！」

截稿前，已有超過100萬人轉發，按讚數則破38萬；其中，台灣藝人吳克群、楊宗緯、文淇和劉畊宏，也公開轉發央視的反日宣言，認同其立場。

楊宗緯轉發央視反日軍國主義之貼文。(圖/微博@楊宗緯)

吳克群轉發央視反日貼文。(圖/微博@吳克群)

文淇轉發央視反日貼文。(圖/微博@文淇)

劉畊宏轉發央視反日貼文。(圖/微博@劉畊宏)

值得注意的是，近日才捲入惡鄰居爭議的楊宗緯，昨(19日)發文澄清時，不忘再次提醒大家，這個時間點最需要關注的仍是央視反日貼文，「每一段被遺忘的歷史，都可能成為未來災難的種子。」而大陸網友看到楊宗緯的立場，備感欣慰。

據悉，高市早苗事後向親信坦承：「我講得太超過了」，周邊幕僚也接連表達歉意，一名助手表示：「沒有充分考慮首相發言的外溢效果」，對團隊的協助不足感到歉意。

