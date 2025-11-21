不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！
論壇中心/綜合報導
中日兩國因日相高市早苗「台灣有事」論，關係降到冰點，中國祭出連串反制措施，從觀光施壓到禁日本水產，就連原定下周在澳門舉行的中日韓文化部長會議也喊停，G20峰會也不和高市見面，鐵了心「戰狼外交」到底。
專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目中表示，中國以前處理外交關係的部會叫做「禮部」，講得就是禮貌，沒有禮貌就不用搞外交了，直接交給兵部處理，吳崑玉批，中國現在搞戰狼外交，完全違反這個準則，例如說手插口袋的畫面，這樣子侵犯性的舉動，不只得罪的當事國家，其他的國家也會覺得，「中國的外交官員就這水準」，誰還願意跟你打交道，吳崑玉更說，中國自己搞成這樣，為了穩固政權向國內的小粉紅大內宣，「受傷的是自己的國際形象，在未來絕對是一場災難」。
