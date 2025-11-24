不滿高市「台灣有事論」！石破茂開砲 網驚：青鳥要出征了

日本首相高市早苗月初有關「台灣有事」的國會答辯，引發中日關係持續緊繃。日本前首相石破茂直言，台灣有事該如何應對，不適宜在公開討論，強調外交不是想說什麼就說什麼，也不是為了衝高民意支持率。石破茂這番言論也引發台灣網友討論，有網友就酸「青鳥快出征石破茂」。

針對高市早苗「台灣有事」論，石破茂表示台灣有事該如何應對，不適宜在公開討論。（圖/美聯社）

日媒《日本經濟新聞》23日報導，石破茂當天在網路節目「ABEMA News」對高市早苗的台灣有事言論提出建議。他明確表示：「歷屆政權都是非常謹慎的在處理，因為日中關係就是如此的微妙」。

日本首相高市早苗。（圖/美聯社）

石破茂直言，「這不是想說就可以說的話，也不是為了衝高民意支持度」，更強調「台灣有事該如何應對，不適宜在公開討論」，重點是要如何避免台灣有事。

網友留言。（圖取自《Yahoo新聞》網頁）

石破茂的言論，也引發台灣網友的討論。許多網友在《Yahoo新聞》報導相關新聞下方留言表示「青鳥就是想測試底線」、「重點就是…私下都認同高市的觀點！有些話是不能明講」、「私底下說跟做是沒問題的，懂嗎」、「日本前首相說得中肯」、「青鳥快出征石破茂」、「跟民進黨一樣，是說給自己支持者聽的，他們哪有在管國家安全、人民死活」、「青鳥要準備出征石破茂了」。

