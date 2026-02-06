不滿高鐵延伸宜蘭環評！民團今提訴願 不排除提告

多名宜蘭縣民不滿通過環評大會審查的高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，6日利害關係人委託前環保署副署長、律師詹順貴等向環境部提出訴願。（林良齊攝）

公民幫推、前交通部長賀陳旦與多名宜蘭縣民不滿高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，6日利害關係人委託前環保署副署長、律師詹順貴等向環境部提出訴願，依《訴願法》規定，行政院訴願會應在3個月內做出決定，必要時可以再延2個月。詹順貴強調，若遭駁回勢必會在提出行動訴訟。

訴願理由書主要提及，高鐵宜蘭車站特定區計畫是為系爭開發計畫量身訂做而規劃，但審查環評時未一併納入；剩餘土石方外運處置場所未明，在疑慮未經釐清與確認，卻草率通過本件審查結論；環評報告書對於台鐵公司財務影響分析，與台鐵公司所自行評估之數據容有出入等。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，自始未納入與「高鐵宜蘭站特定區計畫」之間不可切割的關聯性，也未評估該特定區開發可能帶來的環境衝擊。且工程將產生 961.7 萬立方公尺土石方，但處置地點與期程高度不確定，卻仍匆促通過環評，質疑程序明顯不符合法令要求。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮說，環評初審小組有多位委員明確要求加開地方說明會，但開發單位僅消極「配合」，未實質補足地方溝通程序，最終環評仍然通過，形同環評委員否定自身要求，嚴重削弱審查機制的公信力。

台灣鐵路產業工會理事趙尚喆則認為，交通部與鐵道局先射箭再畫靶的討論，一味地否定北宜直鐵投資改善臺鐵的重要性、對於造成台鐵東部幹線虧損也未有任何應對措施，卻矛盾的在北宜高鐵計畫當中要求台鐵設站、調整班次協助轉乘與接駁，毫不掩飾放棄台鐵改革的態度。

