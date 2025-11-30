不滿黃國昌金釵參選？李有宜宣布退民眾黨 黃光芹：長期遭冷暴力

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨發言人李有宜先前被徵召參選2024新北第二選區（五股、蘆洲、三重16里）立委，以8.4萬票高票落選後，仍持續經營地方，並表態參選明年（2026）三重蘆洲市議員，沒想到今（30）日突然透過臉書宣布退黨，外界認為可能與黨主席黃國昌「四大金釵」之一的三重蘆洲辦公室主任周曉芸也想參選當地議員有關。對此，資深媒體人黃光芹分析，李有宜長期遭「冷暴力」對待，簡單來講，就是被「排擠」。

黃光芹今天在臉書以「李有宜知難了！」為題表示李有宜長期遭「冷暴力」對待，簡單來講，就是被「排擠」。當4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的。

同時，黃光芹指出，李有宜上次立委選舉對民進黨的林淑芬，獲8萬4千多票高票落選。她第一時間訪問對方，李有宜就表示要繼續選三、蘆地區的市議員。

「照理說，她已有選票基礎，是為民眾黨征戰市議員的不二人選」，黃光芹便問，但不知為何，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌主席的人馬，掛名三、蘆地區的主任，也要選三、蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊。這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，剩下就看李有宜能熬到什麼時候、何時知難而退？

此外，黃光芹也說，李有宜每天都在地方勤跑，打開對方的臉書就知道，「她沒有錯，一句話都不吭，埋頭繼續經營選區，明眼人都知道，這比靠在黃國昌身邊只為取鏡的打法，要務實、也辛苦許多」。

不過，她也提到，當然每當直播時有人留言或抖內問她，多了的時候，自己也從中了解，「要不數落她的不是、要不奚落她的8萬4千多張選票不是她自己的、要不說已有讓她上《民眾之聲》了、她也有掛名發言人…但所有人都不敢反駁：再小的黨，也需要起碼的公平機制」。

「李有宜撐不下去，終於退黨，小朋友沒有太多的權謀，給了個要繼續深造的渾理由，看來暗示不想選了？這我不確定！」，黃光芹說，可是在此前的每一天，李有宜都還在基層勤跑、辦活動。就算知難而退了，聲明稿也不知所云。

黃光芹也擔憂，最落人口實的是，李有宜等不到逼出黨內公平機制，就撐不下去了。這樣反而百口莫辯，讓黨中央打蛇隨棍上，順勢送上「祝福」，令人寒心。此後，李有宜這沒人鳥的小咖，就像具「無名女屍」，被淹沒在險惡的政治洪流當中，沒有人為其聲張。

最後，黃光芹認為，上次李有宜所在的選區，是除台中市以外，所謂的「藍白合示範區」，現在藍白合終於擺開陣仗要上路了，李有宜卻第一個被消失了，豈不諷刺？！





