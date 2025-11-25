不滿黃子佼案判決 婦團：輕忽兒少終生創傷

藝人黃子佼涉長期下載、購買不法性影像，高等法院二審依個資法判處一年六月徒刑、緩刑四年，並須服一八○小時義務勞務及接受法治教育課程。判決引發婦女與兒少保護團體強烈不滿，批評法院僅以個資法論罪，不僅無法呈現案件全貌，更嚴重忽視性影像被害人遭受的數位性暴力與終生傷害。

婦女救援基金會表示，黃宣稱已與被害人和解，並試圖以「愚蠢的好奇心」和「多為成人影像」淡化自身行為；這些說法皆避重就輕，無助理解數位性暴力本質。兒少性剝削防制條例早在一○四年就已明定「無正當理由持有兒少性影像即屬違法」，雖當時尚未入罪，但依法可開罰並要求教育輔導，並非其聲稱的修法前「未觸法」狀態。

婦援會指出，上千部下載、涉及至少卅名被害人的行為，顯然並非「好奇心」，而是為滿足個人性慾，甚至可能涉及成癮。更重要的是，不論影像中被害人是否成年，只要是不法性影像，背後往往牽涉偷拍、誘騙、脅迫或性暴力，被害人因此承受巨大的心理創傷，而影像在網路上持續被散布與販賣，更讓傷害無限擴大，「每一次下載，都是再次傷害」。

婦援會批評，高院以個資法論罪，使案件被誤導成「資料處理問題」，忽略受害人真正遭遇的性剝削與數位性暴力，呼籲司法應正視非法性影像的犯罪本質。該會並再次訴求修法，將購買「成人非法性影像」入罪化，並比照澳洲制定網路安全法，要求平台業者共同防堵散布。

台灣展翅協會也批評判決嚴重低估兒少性影像犯罪的本質，指國際皆視持有兒少性影像為重大犯罪，因持有本身即構成對兒少的性侵害，也助長剝削市場。黃子佼持有大量兒少性影像，法院卻以個資法量刑，顯示司法對兒少性影像犯罪理解不足，也輕忽其嚴重性。

展翅協會說，若司法以「已和解」作為輕判理由，等於向社會傳遞「只要有錢和解就能輕易脫罪」的錯誤訊息，完全違背兒少保護精神。此判決不僅削弱政府與民間長期建立的防制機制，更讓被害者創傷被再度忽視。

