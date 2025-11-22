不滿黑箱解除福島食品管制 許宇甄要求全面公開談判文件
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
日本福島5縣食品管制全解禁，立法委員許宇甄今（22）日痛批，無論是對美投資談判，還是鬆綁核食缺乏透明協商，總統賴清德都於黑箱中完成草率決策，質疑賴政府黑箱上癮症發作，媚外失能、犧牲國家利益。她強調，立院將嚴格監督，要求全面公開談判文件、風險評估，與利益交換內容。
許宇甄批評，賴清德政府近來一連串政策操作，暴露的不只是草率決策，而是制度性的傲慢與全面性的治理失能；從外媒揭露台灣將對美投資4千億美元，到賴政府在毫無透明協商與風險說明的情況下，倉促解除福島核食管制，這些事件已非偶然巧合，而是崇洋媚日、迎合美日的治理模式全面現形。
許宇甄揶揄，賴清德「吃壽司表忠」後，食藥署旋即鬆綁核食管制，本該守護主權與人民健康的衛福部食藥署，竟為了迎合總統的政治姿態而放棄專業。她認為，這不僅削弱台灣外交策略縱深，更讓我方在談判桌上空手而坐，尤其民進黨政府面對釣魚台等重大主權議題採取含糊態度，卻在次要議題上積極對日示好，是放棄原則、以短期利益換取虛假的安全感。
許宇甄指出，無論是對美談判還是對日讓利，決策全在黑箱中完成，重大國家利益與人民食安竟被賴清德當成換取外交面子的籌碼，國人只能在資訊真空下被迫接受既成決定。她形容，總統賴清德、行政院長卓榮泰彷彿患上「黑箱上癮症」，不黑箱就不會做事，刻意規避國會監督，公然挑戰民主程序與公共信任的底線。
許宇甄提到，政治誠信的核心在於依法問責與公開透明。外界早已提出諸多關鍵疑問，對美談判的紅線是什麼？食安風險如何評估？為何不先向國會報告？為何拒絕公開影響評估？賴政府不但避而不答，還以行政公告、新聞稿敷衍輿論，對內封閉噤聲、對外屢屢退讓，暴露出執政團隊在國安經濟自主上的軟弱、依賴與短視。
許宇甄進一步指出，食安攸關全民健康，科學審查與風險溝通必須凌駕外交利益與貿易交換，若把解除管制作為對日本示好的籌碼，不只毀掉專業機構公信力，更會裂解消費者信任。政府連最基本的溝通都做不到，又如何期待人民相信其在更複雜國際談判中的承諾？賴政府把主權、民生與外交混為一談，最終負面代價還是要由國人全數承擔。
許宇甄表示，面對賴政府各式各樣軟弱無能的讓利行為，立法院一定會強化監督，讓黑箱重新被陽光照見。她直言，會要求民進黨政府全面公開談判文件、風險評估與利益交換內容，若賴政府無法交代清楚，未來任何對美協議送進國會時，都將面臨最嚴格的監督與檢驗。
「人民有權要求一個能說明、能修正、把國家利益置於第一位的政府。」許宇甄強調，任何犧牲台灣利益的執政者，都必須承擔應有的政治責任；為杜絕民進黨的濫權，一切都要回到透明、問責與法治，若賴政府繼續以傲慢與退縮治理國家，下一個付出代價的將是台灣的民主與安全。
照片來源：許宇甄國會辦公室
