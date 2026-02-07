中部中心/綜合報導

國民黨台中市長選舉提名爆發爭議，江啟臣不滿黨中央發布訊息，表示在3月底前最後一周完成民調作業，質疑此舉違反當初所簽的協議事項；另外也不滿楊瓊瓔所發布的新聞稿，澄清自己沒有參加過第二次協調，呼籲楊瓊瓔遵照簽下的白紙黑字規則，對此楊瓊瓔則回應尊重機制，團結是唯一目標。

不滿黨中央洩民調時間? 江啟臣嘆:遵照白紙黑字

不滿黨中央洩民調時間? 江啟臣嘆:遵照白紙黑字(圖/民視新聞)





立法院副院長江啟臣，合體民眾黨議員江和樹，市場發放春聯，和民眾搏感情，心情看似不受影響，因為江啟臣6日晚間，才在臉書發文，怒斥黨中央對外公開民調時間，與協議事項有違，讓民意調查受到外力介入。

廣告 廣告

不滿黨中央洩民調時間? 江啟臣嘆:遵照白紙黑字

江啟臣6日晚間發文 怒斥黨中央對外公開民調時間與協議事項有違(圖/翻攝網路)

江啟臣臉書秀出，台中市長候選人提名協議事項，白紙黑字註明，三月底前進行民意調查，但不對外公布執行時間以及機構，不過楊瓊瓔6日卻發聲明，表示在黨中央協調下，將由黨中央辦理內參全民調，且時間訂在3月25日至3月31日期間進行，但這說法被江啟臣狠狠打臉。



不滿黨中央洩民調時間? 江啟臣嘆:遵照白紙黑字

國民黨台中市長之爭 從姊弟登山、各自努力演變成近乎撕破臉(圖/民視新聞)







楊瓊瓔喊話，台中要團結向前，但看來江啟臣更在乎的，恐怕是雙方是否遵守遊戲規則。國民黨台中市長之爭，從"姊弟登山、各自努力"，演變成近乎撕破臉，茶壺內風暴，持續上演。









原文出處：不滿黨中央洩民調時間? 江啟臣嘆:遵照白紙黑字

更多民視新聞報導

黃國昌都更政見引綠白政策交鋒 陳世軒、翁震州為「海砂屋」隔空互槓

藍中彰提名陷"姊弟僵局" 何欣純.陳素月穩健拚選戰

藍營搞內鬨恐丟新竹縣！「這2族群」超挺鄭朝方 最新民調震撼曝光

