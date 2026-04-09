不滿黨走鐘！民眾黨南投議員宣布退黨 柯文哲：有人來有人走不奇怪

【讓新北更有型】競選形象影片公布暨 0411 新北誓師大會 記者會，柯文哲、黃國昌受訪。廖瑞祥攝



民眾黨南投縣議員簡千翔今（4/9）天宣布退黨，並批評目前黨内的運作模式已經「走鐘」到看人在辦事。對此，創黨主席柯文哲表示，政黨本來就會有人加入有人退出，沒什麼奇怪，而且最近人數增加的比退出多；黨主席黃國昌則說，他珍惜的是在黨最困難的時候，仍然一起走過風風雨雨、團結前行的夥伴。

簡千翔今天召開記者會宣布退黨，他在聲明中表示，自己當初希望能為台灣做些事，因此加入民眾黨，而且出錢出力，把南投縣黨部從無到有，但目前黨内的運作模式已經「走鐘」到看人在辦事，因此決定退黨，年底將以無黨籍參選。

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柯文哲今早出席黃國昌競選影片發布記者會，對於簡千翔退黨，柯表示，一個政黨本來就會有人加入、有人退出，沒有什麼奇怪的，不過近期在短時間內已經有700多人入黨，增加的還是比退出的多很多。

黃國昌則說，自己的原則就是不會口出惡言，希望簡千翔未來有更好的發展。他認為，對於民眾黨而言，珍惜的是可以在黨最困難的時候，一起走過風風雨雨、抵擋壓力、秉持價值、堅持理想，繼續勇敢團結前行的夥伴。

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