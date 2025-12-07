不滿一個月被開2次單...違停駕駛竟持斧頭怒砍開單警 黃偉哲震怒譴責

台南有駕駛違停紅線被取締，沒想到他趁女警轉身離開時拿斧頭猛砍，造成女警雙臂和背部受傷，警民當場合力壓制逮人。而駕駛襲警原因，竟然是因一個月被開單2次，他覺得是警方故意為難，而這名駕駛9年前也曾因違停丟刀襲警，囂張行徑令市長黃偉哲震怒，將協助警方提告。

幸好有穿防彈背心！ 警民合作壓制失控嫌

車子違停被開單，警方把罰單給駕駛，原本一切還很正常，哪知道2名員警轉身後，駕駛竟然拿斧頭衝上去，對準其中的女警猛砍。女警奮力抵抗，另一名員警衝來壓制，兩人合力將他制伏並呼叫支援，好幾位民眾見狀也趕快過來幫忙。不過女警仍然受傷，雙臂和背部被砍到濺血，幸好有穿防彈背心，傷勢才沒更加嚴重，救護人員也馬上把女警送醫。

駕駛持斧頭砍傷女警。圖／台視新聞

當時駕駛把車違停台南崇德路紅線，沒熄火就下去買晚餐，但這地方是違停熱點，剛好被人抓到檢舉。駕駛買完晚餐回來正好看到警方在開單，收了罰單後突然怒火中燒，趁警方離開要回警車時，居然拿斧頭衝上去朝女警猛砍。而駕駛理智斷線的原因，說是覺得一個月被開單2次，是警方故意為難，至於車上帶斧頭是因為愛露營，所以車上會放搭帳篷用的斧頭釘。

非首度襲警！ 9年前追拖吊車扔刀和警拉扯

不過該名駕駛違停和攻擊警方都不是第一次，9年前車子一樣違停紅線被檢舉，他居然百米衝刺追拖吊車，還扔刀與員警扭打，抓傷警方、扯破褲子，吃上妨害公務。囂張行徑令台南市長黃偉哲震怒，表示公權力不容挑戰，會協助警方提告，嚴厲譴責任何暴力行為，而駕駛也依殺人未遂及妨害公務現行犯，移送臺南地檢署偵辦。

黃偉哲震怒，將會協助警方提告。圖／台視新聞

