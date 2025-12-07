不滿「全美」幼兒園竟教國台語！ 媽怒控「廣告不實」：自責沒讓小孩贏在起跑點

台北市一名媽媽不滿主打「全美」教育的幼兒園竟然教國台語，怒告廣告不實要求賠償。（示意圖，Pixabay）

台北市一名洪姓女子看上何嘉仁集團旗下的幼兒園主打「全美」課程，她想讓孩子贏在起跑點，遂安排小孩入學就讀。然而洪女發現，原方竟然安排台灣老師教學中文、台語，直指廣告不實，又發現原方違法聘雇不具幼兒教保資格的外國人進行教學，涉犯《刑事》詐欺罪、違反《消費者保護法》，怒控園方侵權要求賠償166萬元；台北地院日前判決洪女敗訴。

想讓小孩贏在起跑點！ 指控全美教育廣告不實

根據台北地院判決書，洪女2022年12月間希望女兒可以在語言學習關鍵期接受全美教育（全程外師美語教學），讓她在語言關鍵期贏在起跑點，不要像自己因為幼年家裡沒有條件，以致不會英文失去很多機會。她看上台北市私立大直嘉蒔幼兒園，認為其屬於何嘉仁集團歷史悠久，又常見全美幼兒園廣告，亦有幼兒美語補教機構，應值得信賴。她透過LINE詢問園方得知「全美」還有2個名額，並問園方如果外師請假會用何種方式取代課程？園方回應表示會有其他外師來代課，或由當班的中文老師代課。

廣告 廣告

洪女主張，嘉蒔幼兒園主打全美課程，她認為會提供全程外師美語教保服務，因此在2023年1月幫女兒報名並繳交註冊費7萬2,550元。然而她事後發現，嘉蒔幼兒園沒友提供全程外師美語教學，課程中竟安排台灣老師教學中文及台語，有廣告不實之行為，經台北市教育局稽查屬實。

不僅如此，她也發現園方違法聘僱不具幼兒教保資格之外國人進行教學，未依約定提供專業之教保服務，構成「債務不履行」，同時涉犯《刑事》詐欺罪，並違反《消費者保護法》第7條、第22條、《幼兒園與其分班設立變更及管理辦法》第27條第3項、教保服務人員條例第10條第1項、《就業服務法》第45條等保護他人之法律，侵害她財產權及非財產權，構成故意侵權行為，應負損害賠償責任。

媽深受打擊！ 要求園方「多賠一倍」損失

洪女表示，女兒就讀自2023年1月起嘉蒔幼兒園，至2024年7月31日，共支出學費53萬4,255元，但因他們沒有提供全美教學，她現在為了彌補教學進度得去請一對一外籍美語家教，以何嘉仁集團的收費標準來算，一年要再付54萬7,500元。她還說自己深受打擊，覺得沒有照顧好女兒自責不已，更批園方狡辯卸責、沒有誠意，要求「精神慰撫金30萬元」，並指對方影響幼兒身心發展、惡性重大，要請求一倍的懲罰性賠償金，即53萬4,255元加30萬元，再乘以2，共166萬8,510元。

家長不滿幼兒園師資課程？ 園方：她還說老師很棒

然而園方則強調，他們都有提供作息表和課程內容、影片等資訊，洪女甚至也曾來參加過家長座談，都沒有對課程內容或師資有任何質疑，甚至還安排續讀3個月，更大讚「逛遍大直幼兒園設備目前還是何嘉仁最好最新，尤其老師很棒」，證明洪女對師資或教學沒有爭議，認為他們以提供契約所載服務。

針對「全美」2字，園方所謂全美課程，係指除法語、日文、中文課程外，其餘課程均融合英語教學，是否代表全部都用英語教學，或英語教學課程占總時數之多數，很難只用「全美」2字來辨別意義，看板上只是用來宣傳有實施融合英語教學的招生用語。

法官怎麼看？ 外師聘雇問題跟課程有關嗎？

台北地院審理認為，嘉蒔幼兒園確有主打「全美課程」向家長行銷之事實，但從園方提供的作息表可見，除法語、日文、中文課程外，其餘課程均融合英語教學之內容。洪女主張雙方有約定好要程由外師提供美語教保服務，但無法提出相關證據。台北市政府教育局回函內容也僅是稱廣告看板有違反幼教法令「之虞」，而非認定已違法。

至於園方聘請外籍教師的過程是否有違《就業服務法》等問題，應經主管機關裁罰，乃主管機關行政執法之問題，和園方與家長之間的契約履行無關，不影響園方已依約履行契約之事實。

北院一審判決認定洪女不能證明園方有何未履行系爭契約、故意詐欺原告或違反保護他人之法令致損害原告權利之侵權行為，也無法證明有何違反《消費者保護法》廣告不實情事，認定旗要求賠償無理由，予以駁回，可上訴。

更多鏡週刊報導

酒駕撞死人竟先找女網友「車震」 行車紀錄器全都錄！國民參審重判9年

網紅手搖飲不到2年玩完！逾20店倒光剩1家 網嘆：多少韭菜被割了