不滿「台大性平案」上訴 女博士生淚：一再包庇加害舍監

博士生2022年控訴遭女舍監闖入寢室強吻等不當對待。（圖／東森新聞）





台大性平案延燒！當事女博士生三年前就控訴遭到女舍監不當對待，結果校方性平會卻決議不成案，台北高等行政法院10月判決，性平會議組織不合法，因此撤銷處分，今天當事人再度出面控訴，台大不但未重啟性平調查竟然還提上訴。對此，教育部長鄭英耀表示，台大若有疏漏，應該依法補正。

台大性平案延燒三年，博士生Y女2022年控訴遭女舍監闖入寢室強吻等不當對待，台大性平會卻認定不成案，Y女再度出面控訴，難掩情緒數度拭淚，訴說他這1155天來煎熬的心情。

台大性平案當事學生Y女：「台大竟然理直氣壯地在法庭上說，身為教育單位，被告至今仍提供原告，作為學生應有之全部資源，你就是在說，我們把你當人看已經夠好了，不是嗎？。」

Y女認為，好不容易在10月，台北高等行政法院認定台大性平會議組織不合法，判決撤銷處分，Y女不滿台大不僅沒有重啟性平調查還提上訴。

台大性平案當事學生Y女：「台大為何堅定的選擇，站在加害者一方，把學生推向更痛苦的深淵，始終是個謎團，至今台大仍是以最高機密，來保護舍監的工作位置。」

儘管舍監被調職卻仍在校園內，Y女隨時擔心害怕，會再度遇到對方，這起案件，先前就讓教育部次長葉丙成，因捲入洩漏資料的風波而下台，如今教育部長鄭英耀，親上火線回應，台大若程序有疏漏應該補正。

教育部長鄭英耀：「有一些委員沒有親自出席，然後由代理來參與這樣一個會議，台大應該要就法論法。」

至於台大的態度，Y女控訴多次的申複，永遠只有一紙公文回應不成立，令他憤怒又害怕，更擔憂第一學府再發生類似事件。

