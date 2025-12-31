不滿「和平統一」被以干擾！索馬利亞爆料，索馬利蘭因同意收留加薩居民獲得承認

以色列近日突然做出一項令外界大感意外的宣告，正式給予位於東非的索馬利蘭（Somaliland）共和國外交承認。此舉不只引起一向將該地視為國土一部分的索馬利亞強烈抗議，也連帶引發中東、非洲聯盟（AU）多國反對。索馬利亞甚至對外爆料，指控索馬利蘭是接納以色列「祕密條款」，才獲得該國的外交承認，呼籲以色列不要干涉內政、破壞他們努力數十年的和平統一大業。

​半島電視台日前專訪索馬利亞總統哈桑．謝赫．穆罕默德（Hassan Sheikh Mohamud），這位國家元首表示，他對於以色列這個外交承認，感到非常突兀且「令人費解」，承認索馬利蘭地位，不僅會衝擊索馬利亞主權，也可能對居住在加薩（Gaza）地區巴勒斯坦人，產生深遠影響。

哈桑對於以色列此舉非常不滿，他強調、打從索馬利蘭1991年單方面宣布獨立以來，歷經超過30年，始終沒有獲得「任何一個聯合國成員國」給予正式承認；如今以色列突然改變立場，在索馬利亞看來、背後必定藏有極不尋常的理由或祕密。

「我們一直嘗試以和平方式，實現國家重新統一，但在時隔34年後，以色列突然跳出來、宣布承認索馬利蘭，這對我們而言非常意外，也非常奇怪！」

以色列開出三大交換條件？

對於這個外交承認，哈桑向半島電視台表示，根據索馬利亞掌握的情資，索馬利蘭為了換取以色列承認自己的地位，已祕密接受三項條件：同意接收並協助安置部分巴勒斯坦人、允許以色列在亞丁灣（Gulf of Aden）沿岸設立軍事基地，以及加入「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords），也就是那份讓以色列與部分阿拉伯國家關係正常化的協議，目前簽署國包括阿聯大公國、巴林、摩洛哥與蘇丹。

位於東非的索馬利亞，12月底剛剛舉行國內大選投票。（美聯社）

此外，索馬利亞早就發現，以色列很早就在索馬利蘭境內，進行一定程度的「非公開活動」，此次外交承認、只不過是將過往的秘密接觸搬上檯面，同時正式制度化而已。

戰略考量

由於索馬利亞與索馬利蘭地處非洲之角（Horn of Africa），鄰近紅海海域，對於國際能源航線有著重要影響力，因此這次支持索馬利蘭，也被視為有意跨足掌控關鍵航道，提高自身在全球貿易與能源運輸的影響力。

此外，早在加薩和談前，就不斷傳出以色列和美國川普政府對於這片土地的處置構想，其中一點就是強制將現有居民遷出，名義上是打算從根部剷除哈瑪斯（Hamas）勢力，但實際上卻是充斥著各種商業投資利益算盤。因此，也讓「將巴勒斯坦人遷移至非洲」的說法，引起索馬利亞等週邊國家高度警戒。

索馬利蘭國民高舉國旗慶祝獲得以色列外交承認。（美聯社）

艱難獨立之路

地處非洲之角、和索馬利亞邦特蘭州接壤的索馬利蘭，國土面積為17.7萬平方公里，總人口約有570萬人，官方語言為索馬利語、阿拉伯文與英文。現有的領土過去一度被稱為英屬索馬利蘭，是英國的保護國。1960年選擇和鄰居，原義大利殖民的索馬利亞合併建國。

但隨著索馬利亞進入獨裁統治，內部掀起長時間惡鬥戰爭，原本的索馬利蘭開始嘗試脫離中央政府獨立，1991年5月18日宣布脫離聯邦獨立，並聲稱控制原本5州土地，但過去30多年以來，多數國家皆因索馬利亞中央反對，只將索馬利蘭視為索馬利亞的一部分。

在以色列給予承認之前，我國其實在2020年已經給予索馬利蘭「事實承認」，認定對方是一個主權獨立國家，雖然雙邊並沒有正式建交，但相互成立具大使館功能的代表機構。

索馬利蘭駐台代表穆姆德接受《風傳媒》專訪。（簡恒宇攝）

有趣的是，綜合對於以色列的新仇舊恨，此次以色列承認索馬利蘭的決定，已在國際間引發強烈反彈。聯合國多數成員國對此都表達公開譴責，包含土耳其、沙烏地阿拉伯、埃及等區域重要國家。

美國雖然是唯一在安理會上替以色列辯護的成員，但與過往大不同的一點，華府對索馬利蘭外交地位的官方立場，似乎並沒有隨之改變。

