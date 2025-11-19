不滿「一國兩區」？蕭旭岑嗆：先開除蔡英文

▲國民黨副主席蕭旭岑17日接受專訪稱，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法「一中憲法」，包含「一國兩區」的規定，引發綠營人士批評。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨副主席蕭旭岑17日接受專訪稱，國民黨主席鄭麗文的兩岸路線就是回歸中華民國憲法「一中憲法」，包含「一國兩區」的規定，引發綠營人士批評。今日蕭旭岑公開回嗆，「『中華民國憲法是一國兩區的架構，不能調整』，蔡英文是第一個講的，不是我，所以今天有民進黨立委說要處分我，那請民進黨主席賴清德先開除蔡英文」。

蕭旭岑17日談到鄭麗文的兩岸路線，他說兩岸交流必須回到中華民國憲法，就是所謂的一中憲法，「回到憲法包含「一國兩區」的規定，我們才能確保跟中國有共同的政治基礎」，引發綠營人士出面批評。

對此，蕭旭岑今日受訪時表示，2002年4月4日，時任陸委會主委的前總統蔡英文公開表示，中華民國憲法是一國兩區的架構不能調整，「蔡英文是第一個講的，不是我，所以今天有民進黨立委說要處分我，那請民進黨主席賴清德先開除蔡英文」。

蕭旭岑強調，根據《中華民國憲法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，法律名稱就已經講得很清楚，「我們的憲法本來就是一個中華民國，分台灣地區跟大陸地區，所以才會有這個法律，劉世芳身為內政部長，應該要依照憲法跟法律來進行」。

而綠委邱議瑩痛批，一國兩區的說法，對於台灣造成很大影響，聲稱「高雄人能接受您這樣論點嗎？請柯志恩出面說清楚，如果沒有的話，那就是票投柯志恩，就是支持鄭麗文」；對此，蕭旭岑也回擊，按照邱議瑩的標準，蔡英文先講了一國兩區，「那是不是支持柯志恩，就是支持蔡英文？這個邏輯到底是什麼？」

蕭旭岑狠酸，「邱議瑩因為急著跟賴瑞隆初選，兩個都跳出來打我講『一國兩區』，卻打到他們自己，原來最早講的是他們前主席蔡英文，2002年4月4日現在還掛在陸委會的官網上，所以我想民進黨這些政客如果要去批評一國兩區，先去批評他們的前總統蔡英文 」。

蕭旭岑強調，只有遵照《中華民國憲法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，「台灣人才會真的平安，台海才會真的安全，這就是國民黨比民進黨更能夠承諾台灣人的地方」。

