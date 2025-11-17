不滿「毒梟治國」殺市長！墨西哥Z世代闖國家宮 大規模抗議至少120傷
日前墨西哥米卻肯州（Michoacan）魯阿潘市（Uruapan）市長曼索（Carlos Manzo），因打擊毒梟而遭暗殺，引發墨西哥Z世代抗議潮，15日在墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）發動大規模抗議，闖進國家宮（National Palace），導致至少120人受傷，以及20人被捕。
曼索暗殺事件爆發後，墨國Z世代不滿國家變成「毒梟治國」，因此在墨西哥市發動大規模抗議，更闖入墨國的行政中心「國家宮」，現場狀況相當混亂，並上演警民衝突，鎮暴警察丟催淚瓦斯還擊。這群年輕世代抗議者要求墨國總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）下台，並指責薛恩鮑姆政權包庇黑道毒梟、貪汙腐敗。
墨西哥市安全首長巴斯克斯（Pablo Vazquez）指出，這場抗議場持續數小時，原本氣氛相當平和，但到後來變調，出現一群蒙面人開始施暴。據悉有20名抗議民眾與100名員警受傷，另有20人因涉嫌偷竊與攻擊被捕。此外，墨西哥第二大城瓜達拉哈拉（Guadalajara）也發生暴動，據悉最後有47人遭到逮捕，13人受傷，傷者中有3名警察。
薛恩鮑姆在去年10月上任，也是墨西哥有史來首位女總統，雖然她執政第一年的支持率超過70%，也一度宣示要向暴力說不。但由於墨國的重大謀殺案仍層出不窮，因此薛恩鮑姆的民調在近期開始下滑，對薛恩鮑姆不滿的民眾也變多。
