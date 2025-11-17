不滿「清晨灑水」遭鄰居制止! 男子持棍棒猛砸大門理論

地方中心／趙永博 花蓮報導

花蓮一名男子，兩天前不睡覺，一大清早就在大馬路上灑水，差點潑到鄰居，雙方爆發口角，拿子竟持鋁棒木棍，瘋狂朝一樓鐵門猛砸，警方到場後，被依毀損現行犯逮捕，原以為事情落幕，沒料到因為涉及一起殯儀館的侵占案，警方再度來到他家逮人。

一大清早，疑似喝酒的男子不睡覺，不停在大馬路上灑水，差點就灑到鄰居，鄰居出言制止，沒想到惹得男子不開心，回頭拿來木棍還有鋁棒，準備教訓對方，鄰居不理他上樓休息，男子只好持棍棒，瘋狂朝一樓大門猛砸。警方vs.周姓男子「都是我都是我上銬，快快快快快，怎麼樣什麼事，來蹲下來蹲下來。」

廣告 廣告

不滿清晨灑水被制止！花蓮男子持棍棒猛砸鄰居大門

鄰居上樓休息 男子持棍棒猛砸一樓鐵門（圖／民視新聞）

警方獲報到場，男子亮出雙手，自願上銬，坦承涉及毀損所作所為，接連惹事，附近住戶早就不堪其擾。民宅一樓屋主表示「（房客）他下班他一直噴水，可能就有噴到他的腳，房客只是說不要一直噴水，邊講邊故意一直噴，後來他就這樣不高興，回去拿棒球棒，我的房客他的門給我關起來，他沒辦法進去，他就拿我的門出氣。」

不滿清晨灑水被制止！花蓮男子持棍棒猛砸鄰居大門

警方獲報到場 依毀損罪現行犯將他逮捕（圖／民視新聞）

46歲的周姓男子，屬於當地頭痛人物，15日因為灑水鬧事被帶走，17日又因為侵占案，警方再度上門抓人，原來早在這個月2日，他就涉嫌跑到殯儀館，侵占別人零錢包。花蓮分局中華所副所長歐炳宏表示「男子見警立即將鋁棒放下，警方立即將男子予以控制逮捕，另男子於11月2日涉嫌侵占遺失物，本所於17日上午，持花蓮地方法院，所核發之搜索票，起獲被害人遺失之零錢包一只。」身揹多起刑事案件，附近住戶盼警方加強巡邏，防止周姓男子，再度惹事生非。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：不滿清晨灑水被制止！花蓮男子持棍棒猛砸鄰居大門

更多民視新聞報導

危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲

基隆男闖檳榔攤"偷用水" 被制止竟惱羞毆打員工濺血

又是你! 法籍男子大鬧西門町 吐煙騷擾街頭藝人

