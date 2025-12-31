不滿「行李太大」遭北捷拒載 男與站務人員爆口角

男搭乘台北捷運，行李過大遭拒載。（圖／TVBS）

台北捷運中山國小站日前發生一起爭執事件，一名55歲趙姓男子因攜帶超大型行李被拒載，與站務人員爆發口角。根據台北捷運規定，隨身物品與行李的長、寬、高總和不得超過220公分，任一邊最長不得超過165公分，而該男子攜帶的物品總和超過300公分。此事件提醒民眾，搭乘捷運時需注意行李尺寸限制，包括氣球在內的特殊物品也有相關規定，以免影響搭乘權益。

事件發生在台北市捷運中山國小站，當時這名55歲的趙姓男子帶著一推車物品欲搭乘捷運，因尺寸過大遭站務人員拒載，隨即引發爭執。現場畫面顯示，趙姓男子情緒激動，在捷運服務處大聲咆哮，員警多次勸說後，他才拖著推車離開捷運站，改搭計程車回家。據了解，趙姓男子當時攜帶的物品包括推車、行李箱，上方還疊放紙箱及一旁的畫架，這些物品全部綑綁在一起，長寬高加總超過300公分，遠超出捷運規定的尺寸限制。事後得知，趙姓男子原本將部分物品暫放在捷運站後離開，回來領取時才與站務人員發生口角。

台北捷運對於乘客攜帶的物品有明確規定，隨身物品與行李任一件的最長邊不得超過165公分，且長、寬、高加起來不得超過220公分。此外，特殊物品如氣球，每人不能攜帶超過5個，且任一個的最長邊不能超過50公分。隨著跨年活動即將到來，許多觀光客會攜帶行李箱搭乘捷運。雖然捷運公司有加開班次因應人潮，但民眾仍需注意所攜帶物品的尺寸規定。特別是狹長型物品，如雨傘、魚竿或衝浪板等，都有長度限制，以確保乘車安全與舒適。民眾若攜帶超過規定尺寸的物品，可能會被拒絕搭乘，影響出行計畫。

