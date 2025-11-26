不滿「被大人們強行噤聲」！澳洲15歲少年引用經典《1984》，提告政府社群禁令違憲、剝奪言論自由

澳洲近期剛剛啟動、針對16歲以下青少年與兒童，全面禁用Instagram、TikTok、Snapchat和YouTube等社群平台，這個禁令不只引起學界和輿論討論，對於被年齡一刀切而失去原本權益的青少年，更是極度反感和抗拒。如今在公民團體協住下，兩名15歲青少年決定挺身而出，代表向聯邦高等法院提出訴訟，控告政府違憲、傷害他們的言論自由。

《澳洲廣播公司》報導指出，澳洲當地倡議團體「數位自由計畫」（Digital Freedom Project, DFP）宣布，他們已向高等法院提起訴訟，提告現任政府、正式挑戰這個即將禁止16歲以下青少年使用社群的禁令。該團體聲稱，即將在12月10日生效的新法太超過，嚴重侵犯人民在政治上自由溝通的憲法權利。

廣告 廣告

團體主席、新南威爾斯州上議院議員拉迪克（John Ruddick）表示，該禁令不應該將父母的責任，用一紙法令外包給政府和未經選舉的官僚體制處理。他們此次訴訟，將由兩位15歲青少年領銜，他們分別是諾亞・瓊斯（Noah Jones）和梅西・內蘭德（Macy Neyland）。

諾亞受訪時，大力抨擊這個禁令、是一個由「懶惰的政府」所實施，強調年輕世代才是真正的數位原住民，不希望因此被噤聲。至於內蘭德認為、跟他一樣的年輕人都是「明日的選民」，本不應被禁止表達觀點，「假如你個人認為、孩子不應該使用社群，你可以自己遠離它，但不要用法律或一刀切命令、強加在我和我的同齡人身上。」內蘭德還透過聲明表示，青少年族群不應該被噤聲，禁令就像那本由喬治・歐威爾（George Orwell）撰寫的著作《1984》一樣，讓他感到很害怕。

他們此番爭取的澳洲憲法「權利」，最早出現於1990年代，當時高等法院曾做出裁定，公民必須能夠參與政治溝通。

2025年5月3日，澳洲總理艾班尼斯宣布勝選。（美聯社）

面對社會各種反彈，現任通訊部長威爾斯（Anika Wells）在國會質詢時表示，聯邦政府仍「堅定」落實這個法案，「儘管我們收到個別人士威脅和法律挑戰，但工黨政府仍堅定地站在父母一方，而不是依靠社群平台。我們不會被威脅或法律訴訟嚇跑，我們立場非常堅定。」

數位自由計畫透過官網指出，如今青少年世代高度依賴社群，以此獲取資訊和建立聯繫網絡，貿然實施禁令，很可能會對這個國家「最脆弱的孩子們」造成更大程度傷害，包含殘疾青年、原住民青年、偏遠地區孩子和LGBTIQ+青少年等。

此外，他們希望政府應改採其他措施，改善網路安全，像是普及數位素養課程、強制平台推出適齡功能，以及使用隱私保護的年齡驗證技術。畢竟對於這種一刀切的禁令，不少心理和社會學者認為，雖然民調顯示、大多數澳洲成年人幾乎都支持這項禁令，可一旦實施後，很可能切斷與孩子們的聯繫管道，甚至將他們推向網路深處、更缺乏監管的角落，屆時將得不償失。

更多風傳媒報導

