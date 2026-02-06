不滿《豆腐媽媽》劇組聲明...演員未婚妻再拋4點反駁：現場沒武術指導

蘇德揚未婚妻Rena4點反駁萬星傳播聲明。(記者蕭方綺攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播今發出聲明解釋，但蘇德揚未婚妻Rena今看完後也有4點反駁。

劇組在聲明中指出，皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍這場戲前，經評估需由專業武術指導來協助，而蘇德揚正是專業武行，開拍前劇組曾與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備4塊安全墊作為緩衝。

開拍當天，劇組甚至多備1塊安全墊，以及6位工作人員在旁保護，並詢問蘇德揚保護措施是否足夠，蘇德揚現場勘查後認為安全措施無虞，劇組才進行拍攝。

對此，Rena今表示，拍攝現場是沒有任何的武術指導；她指出特技替身並非現場安全人士，「這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問蘇德揚可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護，不是一個人校長兼撞鐘的概念」。

接著，Rena說現場的6個工作人員的存在很虛無，因為他們都不知道怎麼樣保護替身演員；並指出1／20送醫－1／21 ，劇組陪伴大約 30分鐘，1／22－2／6期間只有來送過六顆蘋果，停留20分鐘，指出其實她看到劇組統籌先生和他們的助理沒有超過一個小時。

