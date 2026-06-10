不滿「鄭習會」申請補助！王義川刪民主基金會1億預算 林佳龍緩頰秒同意保留協商
國民黨主席鄭麗文4月率團訪中後，向台灣民主基金會申請補助，近日國民黨更證實已送交302萬元相關憑證核銷。立法院外交及國防委員會今（6/10）審查外交部預算時，民進黨立委王義川提案刪減民主基金會預算1億元，質疑公帑補助政黨訪中活動的正當性，但在外交部長林佳龍的緩頰下，提案最終保留協商。
鄭麗文4月率團訪問中國，向台灣民主基金會申請補助480萬元，引起高度爭議。近日國民黨副主席兼秘書長李乾隆證實，已於5月28日將訪中相關憑證送予民主基金會核銷，總金額共302萬；由於台灣民主基金會經費主要來自外交部捐助，因此也被外界質疑該訪問由公帑買單的正當性。
立法院外交及國防委員會今日下午審查外交部相關預算案，王義川提案將外交部補助台灣民主基金會經費，由原編列的2億4835萬6000元補助款刪減1億元。
王義川在會中激動表示，台灣民主基金會捐助章程明定不得涉及統獨相關活動，但鄭麗文率團前往中國與中方高層會面，甚至「跟獨裁者關門會談」後，再申請民主基金會補助，與基金會推動民主發展的宗旨有所牴觸。
王義川質疑：「這種錢也要給？」，因此他要求基金會未來不得補助國內政黨以民主基金會經費赴中國進行相關交流活動，並堅持刪減1億元預算，「沒有退讓空間」。
國民黨立委徐巧芯則認為，國民黨對於王義川提出刪減1億元的提案並無意見。她指出，若王義川堅持刪減預算，應由提案委員與外交部進一步溝通協調，國民黨並未針對該項預算提出特別主張。
隨後，外交部長林佳龍說，民主基金會董事長是立法院長韓國瑜，外交部希望預算能夠過，但鄭麗文與習近平見面確實引發社會爭論，建議王義川同意將此案保留協商。王義川則馬上同意，因此提案未立即表決通過或否決，而是決議保留，交由後續朝野黨團協商處理，再行決定是否調整預算額度。
值得一提的是，對於國民黨的核銷案，民主基金會執行長廖達琪回應，鄭麗文率團赴中單據都還沒有核銷，「如果有這個單據來，我們一定是送董監事會處理」。
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