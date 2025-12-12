不滿「高雄雙罷劫」行動 莽男嗆：「我如果有槍就把你打掉」下場出爐 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名徐姓男子，今年2月發起「高雄雙罷劫」行動，在鼓山區翠華路與日昌路口的黃昏市場前，設立「罷免土皇帝許智傑」、「白目ㄚ鬟黃捷」攤位，他在收取連署書時，遭一名林姓男子恐嚇「罷免三小？」、「我一人一支槍先把你們打掉。」事後遭徐男提告。林男後來雖然向徐男道歉並賠償，但高雄地院法官審酌後，仍依《選罷法》判處林男2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，褫奪公權1年，不過全案還可上訴。

判決指出，今年2月11日下午，徐男在翠華路與日昌路口的黃昏市場前，設立「罷免土皇帝許智傑」、「白目ㄚ鬟黃捷」攤位，欲尋求民眾支持簽署，當時林男經過該處看到攤位，對著徐男恐嚇「你這紅色媒體，幹X娘，我如果有槍我今天就把你打掉」、「你罷免許智傑、黃捷要罷免三小？」徐男於是報警提告。

警方獲報後將林男帶回偵辦，林男也坦承犯行，並於調解程序中與徐男達成和解，徐男也表明願意原諒林男並請求法院從輕量刑；法官審酌林男犯後態度與雙方和解情形，認定林男行為已違反《選罷法》「以脅迫妨害他人為罷免案之提議」罪，判處2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，期間須完成2場法治教育課程，並褫奪公權1年，全案可上訴。

