不滿「China（Taiwan）」 綠委嗆讓韓國知道代價 網開酸

南韓電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「China（Taiwan）」，引發爭議，外交部強調已持續交涉反應，但至今仍未獲得更正。綠委王定宇不滿開嗆，要讓韓國政府知道代價。粉專直酸要禁韓團嗎？網友表示「代價：怒了一下」、「沒那本事別放聲，比較不會被笑」

針對韓國電子入境卡申報系統將我國出發地標示為「China（Taiwan）」一事，王定宇直言，若韓國政府執迷不悟、持續錯誤，基於維護國家尊嚴與主權，「我們會建議政府好好審慎思考，如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道他們這個錯誤是要付出代價的！」

外交部亞太司副司長劉昆豪9日表示，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處；外交部除呼籲外，也全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。呼籲韓方應儘速更正錯誤標示，避免傷害台灣民眾情感。

「民進黨政府快聽王定宇的話硬起來吧！」14萬追蹤的粉專「政客爽」發文狠酸，「要禁韓團嗎？或者是高雄巨蛋開演唱會改收費，不給他們免費了，畢竟高雄是世界頂級的城市，又不用靠免費來吸引巨星；還是禁泡菜？斷航？類比小紅書把韓國APP都封鎖？」

Vtuber高雄林小姐則在其粉專直呼：「好兇！你要就乾脆下禁韓令？我不反對」、「他們好像覺得敵人不夠多？」

網友表示「其實，沒那本事，別放聲，比較不會被笑」、「什麼代價？做出來讓大家看看」、「敢講就不要縮喔，我想看看血流成河的大場面！」、「代價：一怒之下，怒了一下」、「建議學美國，提案立法對南韓所有進口品加徵關稅，強力制裁，直到南韓改善為止。但，敢嗎？」

