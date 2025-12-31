不滿16年未調整！ 民團倡議「漲菸捐」每2年調整一次 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

根據衛福部統計，113年國人十大死因當中，與慢性疾病相關者就多達5項，慢性疾病已成沉重負擔，民間團體把茅頭指向「菸捐」該調漲。台灣健康聯盟今（31）日提出呼籲，認為我國菸品稅負比目前約為54%，遠低於世界衛生組織（WHO）建議的75% 標準，且長達16年未隨物價與經濟成長調整，實質效果逐年減低，要求政府優先檢討菸品健康福利捐制度，建立「菸捐自動調整機制」。

WHO是在今年提出「3 by 35」倡議，呼籲各國在2035年前，將菸草、酒精或含糖飲料的健康稅提高50％，透過價格降低有害產品消費，從源頭減少疾病風險。

台灣健康聯盟日前就舉辦「菸品健康福利捐資源運用與分配」座談會，邀集公共衛生、財稅、兒科醫學、癌症與罕病等領域專家，共同檢視菸捐多年未調整所衍生的控菸效果弱化問題，以及相關資源配置的結構性問題。

台灣健康聯盟表示，綜整座談會結論，台灣健康聯盟提出三項改革方向如下：

一、建立自動化調整機制，確保控菸效益具備長期穩定性；二、強化菸捐資源治理與使用透明度，確保財源配置符合公共健康需求；三、菸捐收入應優先用於疾病預防、戒菸服務、疫苗基金等前端預防措施，以及對弱勢族群的健康照顧。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，「3 by 35」的倡議精神在於透過價格工具降低有害產品消費，並將其收入投入疾病防護體系，強化健康投資，與聯盟長期推動減糖、減菸的方向一致；尤其近年台灣減菸成效逐步下滑，顯示控菸政策需要重新檢視；菸捐若長期缺乏調整機制，其政策功能將隨通膨與所得成長持續被稀釋。

台灣健康聯盟指出，與會學者普遍認同，現行菸捐未能反映經濟成長與通貨膨脹變化，尤其自2009年起就未再調整，正逐漸失去政策效果。而包括青少年接觸風險、新生兒健康傷害與慢性病負擔持續累積，最終仍將成為健保、長照與公共醫療支出的壓力。政府應透過稅制與資源配置，降低風險因子，而非事後承擔更高的醫療與照護成本。

台灣健康聯盟建議，國內應參考國際經驗，建立「菸捐自動化調整機制」，每兩年依消費者物價指數（CPI）與所得成長進行調整；或導入數位與AI監測工具，建置菸捐效益儀表板，透明呈現健康捐對吸菸率下降與公共健康改善的成效，並作為跨縣市資源分配的重要依據。

台灣健康聯盟強調，從國際標準來看，台灣菸品稅負比僅約54%，不僅低於 WHO 建議的75%，亦落後韓國、泰國、新加坡等鄰近國家，過去16年間台灣物價累計上升約24%，若菸捐持續凍漲，其健康政策功能將日益弱化。

