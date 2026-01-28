不滿20歲男沒禮讓優先席 7旬翁出拳傷人被法辦

〔記者邱俊福／台北報導〕又見優先席讓座問題起糾紛！1名年近7旬的王姓男子，昨晚搭捷運時因不滿20歲潘男坐在優先席沒有禮讓，出言指責，雙方爆發口角後，王還直接出手攻擊潘，轄區台北市警信義分局五分埔派出所據報派員趕抵，將出手打人的王男帶返派出所，詢後依涉嫌傷害罪，移送台北地檢署偵辦。

警方調查，昨天晚上6時許，王男自台北捷運的後山埤捷運站上車，當時有人讓座普通座位給王男，但王男見坐在優先席的潘男，沒有主動禮讓座位，便出言指責「教育失敗」等語。

廣告 廣告

潘男聞言，隨後起身上前理論，過程中王男徒手攻擊潘男右下巴及右手手腕，雙方隨後於永春站下車，由站務人員協助報案。

轄區警方接獲報案，派員到場了解相關案情後，將涉及傷害的王男帶返偵辦。

整起事件，有目擊者將影片PO在網路社群，也引發許多網友熱議，包括「正常來說是沒有義務一定要讓」、「明明旁邊有人讓座了，還得理不饒人⋯⋯還動手」、「沒有必要鬧到這樣」等等。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不滿員工跳槽！空拍機投毒殺死對手羊駝

剴剴案》生前慘遭非人道凌虐 惡保母姊妹互傳欺凌照、對話記錄曝光

獨家》替代役男搭小黃12分鐘未發一語遭丟包輾斃 追查是否被拖下車

獨家》京元電竹南廠遭竊損失1.2億 測試工程師涉偷50片電路板變賣

