不滿3月大兒子哭鬧痛毆致死 台中狠父重判12年

〔記者許國楨／台中報導〕台中市22歲馮姓男子因不滿3個月大兒子哭鬧，竟徒手重毆頭部造成腦部重創，經搶救月餘仍宣告不治，連妻子詢問經過都被他打斷牙，台中地院依家暴重傷害致死罪、傷害罪，判他12年、4月，二審台中高分院今宣判，駁回上訴，維持原判。

判決指出，馮男無業，由於妻子外出工作，他在家獨自照顧年僅3個月的兒子，前年12月10日下午，他因男嬰啼哭不止情緒失控，徒手痛毆孩子臉部及頭部，甚至以外力撞擊導致顱內嚴重出血、視網膜破裂，男嬰當場停止哭鬧、流鼻血，但馮僅以衛生紙擦拭，隨即不理。

廣告 廣告

數小時後發現孩子嘴角發紫、無反應，馮才驚覺不對，打電話通知妻子報案，惟送醫時已無呼吸心跳，醫院緊急裝上葉克膜搶救，雖短暫恢復心跳，仍昏迷一個多月後不治，案發兩天後，妻子追問孩子受傷經過時，馮男竟再度暴怒出手，打斷妻子門牙、造成臉部挫傷。

警方獲報介入，馮一度辯稱是「開車時孩子撞到方向盤」，後又改口「抱孩子時跌倒不慎撞傷」，但與醫師鑑定結果明顯不符，檢方聲押馮男獲准，台中地院依家暴重傷害致死罪、傷害罪，判他12年、4月，可上訴。

案經台中高分院審理今審結，法官認馮男長期家暴妻子，性情暴躁、情緒控管極差，對僅3個月大的親生兒子竟痛下毒手，行為極為惡劣，痛斥其「喪失人性父職本能」，加上事後說詞反覆、毫無悔意駁回上訴，維持一審原判。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高市府殯葬處爆集體收賄百萬 喪家看時辰「插隊燒大體」

獨家》涉跨國吸金詐騙！「太子集團」頂級招待所竟藏身台北101

南方澳進安宮珊瑚媽祖遭宵小洗劫 估計損失約2600萬

台鐵嘉義南靖段事故 檢方相驗確認男子自殺身亡

