不滿3歲童尿褲子竟推撞洗手台 狠心繼父二審仍判7年10月

桃園市一名吳姓男子虐待年僅3歲的繼子，多次在任職的超商及住處毆打男童，更因男童不慎便溺弄髒褲子，竟情緒失控將其推撞洗手台，導致顱內出血及長期後遺症，一審法院依成年人故意對兒童傷害及殺人未遂罪，判處他7年10月有期徒刑，吳男上訴二審，今（29日）遭高等法院駁回，維持原判，仍可上訴。

吳男為男童主要照顧者，自2024年3月起常把男童帶到自己上班的超商，僅因男童無法如他要求上廁所或配合管教，就徒手掌摑、拳打，甚至拿抓背棍、「愛的小手」或棍棒毆打，導致男童全身出現大量新舊瘀傷，好心顧客發現男童受傷後，曾2度通報社會局社工，但吳男並未停止虐待行為。

2024年6月26日深夜，吳男因繼子「大便弄髒褲子」而失控，在超商內抓髮、踹打、重拳毆打男童，甚至將其踢飛，回家後持續施暴，男童因撞擊洗手台導致昏迷，經送醫診斷出腦出血，

身體各處也有多處骨折傷勢，最終雖保住性命，但留下癲癇及語言、認知發展遲緩等後遺症。

一審桃園地院認為，吳男身為成年人，明知對3歲幼童猛烈的拳打腳踢，極可能導致死亡，卻仍持續施暴，顯示具有「就算死亡也不在意」的間接故意心態，吳男辯稱沒有殺意、試圖卸責，法官不採信其說詞，依成年人故意傷害兒童罪判刑1年7月、依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪判刑7年，合併應執行7年10月徒刑；高院二審認定原審對事實的認定與量刑均無違誤，駁回上訴，全案仍可上訴。

