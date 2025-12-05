不滿4年前買屋疑「被多收費」 75歲翁提汽油衝房仲家

新北市 / 綜合報導

新北新店昨(4)日晚間發生一起衝突事件，一名七十多歲的游姓老翁，因為不滿4年前買屋時，房仲業者收的仲介費疑似太高，竟然提著一桶汽油前往房仲的住家理論，要求對方返還當初支付的代書費及部分服務費，過程中還企圖潑灑汽油恐嚇，雙方因此爆發肢體衝突。警方獲報後馬上到場處理，游姓老翁因為心臟不適送醫治療。警方訊後依照傷害、恐嚇等罪嫌，將游姓老翁移送法辦。

警方說：「啊你因為涉嫌公共危險罪，我們要將您逮捕。」男子倒在地上被警方團團包圍，因為他竟然拿著一桶汽油，在房仲業者的家門口，準備潑油點火洩憤，而原因與買賣房屋的仲介費有關。

記者胡冠廷說：「這間房仲公司就位在新店區的安康路三段這邊，現在鐵門是拉了下來，當時游姓男子不是選擇來店內，而是提著剛在加油站買完的汽油，衝上(房仲)住家向(房仲)，討個說法。」

當事房仲說：「房仲的方面，我會拿2%(仲介費)，我說賣方4%，買方2%，啊他(游男)也答應。」當事房仲說：「我說還要再繳個契稅，代書費什麼這些稅金。」當事房仲說：「(後來游男)開始要辯說那個，聽別家仲介講說，買方只拿1%，然後講到最後說，你代書費要退給我，不然要怎麼樣。」

但游姓男子認為仲介費與代書費有問題，覺得自己花了500萬元買房，仲介費應該要退還5萬給他，代書費的2萬也要總共7萬元，雙方喬了四年一直沒有共識，游姓男子心生不滿，竟然在4日晚上，騎車到加油站買汽油預謀犯案，幸好包姓房仲即時壓制，才沒讓對方得逞。

新北市新店警分局雙城派出所副所長賴毅鴻說：「本所員警到場後，立即將游姓男子依現行犯逮捕，後續依，傷害，公共危險等罪嫌，移送法辦。」

警方獲報到場處理，游姓男子表示心臟不舒服，員警只好先將他送醫治療，不過男子出院後，還要為自己的行為付出代價。

