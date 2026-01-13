不滿ICE槍擊案調查重點放在受害者 聯邦檢察官集體辭職

據報導，美國助理檢察官湯普森在檢察官被指示、如何處理古德案調查的問題上，與政府發生分歧，最終導致他辭職。

知情人士透露，由於白宮施壓，要求將上週移民和海關執法局槍擊一名母親的事件調查重點，放在這名母親和她周圍人的行為上，包括湯普森等至少6名明尼蘇達州美國檢察官辦公室的檢察官辭職。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN引述一位知情人士說法報導，川普政府施壓，要求把對美國移民暨海關執法局ICE官員槍殺女子古德事件的調查重點，放在古德、她的伴侶和她身邊其他可能參與ICE抗議活動的人的行為上之後，檢察官湯普森等人辭職了。

美國司法部副部長在聲明中表示，司法部認為，沒有證據支持對參與槍擊事件的ICE探員的行為進行刑事調查。國土安全部長諾姆說，ICE探員按照訓練行事，而古德則試圖將她的車輛武器化，這是一起國內恐怖主義行為。明尼蘇達州州長華茲說，聯邦檢察官湯普森的辭職，是我們州的巨大損失，他還說，「這也是川普將無黨派的職業專業人士趕出司法部，並且用他的馬屁精取而代之的最新跡象。」

CNN引述另一位知情人士說法，兩名高級檢察官也已經辭職。其他一些人正考慮是否辭職，而不是服從有關如何處理槍擊案調查的異常要求。