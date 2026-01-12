不漏訊息、不被打擾 4個手機設定一定要調

編輯/李明真撰文

很多女生嘴上說自己離不開手機，心裡其實更想離開的是那種「怎麼滑完反而更累」的狀態。訊息一多就焦慮、通知一跳就分心，明明只是想回個重要訊息，最後卻不小心被拖進社群深淵半小時。其實，妳只要做好幾個關鍵設定，就能把生活的主導權拿回來，而不是被手機牽制。

1.把所有通知改成只有重要的人找得到妳

手機最消耗人的地方，不是內容，而是不分輕重的通知。第一步就是關掉大多數App的即時通知，只留下真正重要的幾個，例如家人、工作緊急聯絡人。社群、購物、新聞一律改成手動查看。當通知不再隨時打斷妳的大腦，妳會發現焦慮感下降得比想像中快。

社群、購物、新聞一律改成手動查看。當通知不再隨時打斷妳的大腦，妳會發現焦慮感下降得比想像中快。圖/123RF圖庫

2.為訊息設定「可回應的時間感」

不是每一則訊息都需要立刻回。妳可以替自己設定規則，例如工作訊息集中在白天處理，私人聊天留在晚上某個時段。這不是冷淡，而是界線。當妳不再一整天被訊息牽著走，專注力會自然回來，心也比較不會一直處於待命狀態。

3.把最容易讓妳分心的App藏起來

如果妳每次只是想查時間，最後卻不小心滑了20分鐘，那問題通常出在首頁。把社群App移出第一頁，甚至放進資料夾，讓它多一道「尋找成本」。這不是自欺欺人，而是很實際的行為設計。妳會驚訝地發現，只是多滑一頁，很多衝動就消失了。

擺脫手機，最好就是藉由活動走入人群，像是健身或是旅遊，都是很好的方式。圖/123RF圖庫

4.開啟使用時間統計，讓數字幫妳說實話

很多人低估自己用手機的時間，直到看到統計數字才驚覺。開啟App使用時間報告，不是為了責怪自己，而是為了理解自己的疲勞來源。當妳知道時間花去哪裡，才有空間決定哪些值得留下，哪些其實只是習慣性逃避。

結語

手機本身沒有錯，錯的是它一直被設計成搶走妳的注意力。當妳開始替自己調整使用方式，生活真的會變得比較輕鬆一點。不是因為妳變得更自律，而是妳終於願意把精力留給真正重要的事情。妳不需要戒手機，只需要讓手機學會配合妳的生活節奏，而不是反過來。

