不演了？今年定調「兩制推進」關鍵年 傳中國成立「介入九合一」專組

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。 圖 : 翻攝自《一一視界》

[Newtalk新聞] 據媒體報導，中國明天起將舉行「對台工作會議」，北京消息指出，會中將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，宣稱結合統戰與網路空間等多重力量，重創島內台獨勢力，被視為直接介入今年十一月台灣「九合一」大選。據了解，會議自 9 日開始，將由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持，王滬寧預計在開幕時發表談話，相關動向因涉及高度敏感議題而備受外界關注。

根據《自由時報》的報導指出，北京方面將此次對台工作會議將今年定位為「兩制推進」的關鍵一年，並釐定年度對台工作的核心方向。會議除聚焦兩岸政治與經貿布局外，也將對台灣內部政治情勢與地方選舉進行具體部署，特別是成立專責小組，作為因應台灣地方選舉的重要機制，顯示北京對島內政治動態的高度關切。

報導進一步指出，會議的重要目標之一，是結合島內所謂「愛國力量」，全力阻止美國對台武裝與軍購相關圖謀過關，藉此降低美台在安全層面的合作空間。在經貿層面，會議將推進大陸與台灣供應鏈的融合，並研擬提供關稅優惠等誘因，藉由經濟手段削弱美台供應鏈合作的可能性，作為對台政策的重要一環。

此外，會議也將著眼於所謂「創造統一有利態勢」，今年被視為「兩制」推薦的關鍵年，對外將持續鞏固一中法理，對內則爭取島內支持統一的力量，並宣稱將嚴懲國內外所有主張或支援台獨的人士，相關表述顯示對台政策的強硬基調並未鬆動。

最受關注的是，會議將正式成立因應台灣地方選舉的工作專組，該專組將結合統戰與網路空間等多重力量，作為對台地方選舉工作的核心平台，目標直指島內台獨勢力。由於此舉被外界解讀為北京試圖直接介入台灣民主選舉進程，使得此次對台工作會議的召開與後續動向，在區域政治與兩岸關係層面均引發高度關注。

