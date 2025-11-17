不演了？公審台客義批薩店遭一星負評灌爆 老闆才道歉又爆粗口回嗆

生活中心／林昀萱報導

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書）

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店pizza dal pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審， 台灣遊客不知情地遭羞辱，還一起比讚合照。影片曝光立刻引起台灣網友出征撻伐，老闆還被抓包道歉後在Google評論區爆粗口回應，和道歉的態度差很大。

義大利「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）因台灣旅客16人只點了5份披薩、3杯啤酒拍片公審，將鏡頭轉向台灣旅客詢問：「你從哪裡來？中國嗎？」旅客回應「台灣」，帕齊尼接著就以義大利文怒轟「台灣滾吧，太棒了，他們連英文都聽不懂。」影片曝光後引起台灣網友公憤，紛紛至披薩店Google評論留下一星負評。恰巧在同一團的網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」也還原當下情況，當天晚間由於塞車關係，抵達飯店已經晚上8點左右，導遊帶著年長的團員就近用餐，因為時差的關係，長輩根本吃不下，共13人有點多杯飲料和酒。當下導遊說有先詢問過店家，說明時間晚了、長輩吃不下，能否點少一點，當時店家也同意，他們只點5個披薩，全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人。

爭議延燒，帕齊尼也於當地時間14日晚間PO出道歉文章及影片，表示「要向所有中國人及台灣人道歉」，稱他深愛著中國和台灣的人民，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」不過卻有網友發現，他前腳道歉，後腳又在Google評論區爆粗口嗆人。一名網友留下一星負評表示：「這只是一個文化差異，許多人習慣美國『共享披薩』風格，可能沒注意到在義大利是不同的......」帕齊尼見狀則以髒話「Fxxk u」回應，最後還將評論關閉。

網友也截圖PO到社群平台Threads表示：「老闆雖然道歉了但不多，只是扛不住網路輿論而道歉，在google上還是一樣的態度」、「上面有人建議提告誹謗與種族歧視，我覺得可以試試，這個人根本沒在反醒，人家好言解釋還在駡fxxk u」、「表面道歉，私下一樣」。

