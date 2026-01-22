不演了 廢死聯盟反終生監禁不得假釋司改會力挺：犯人不該受這種酷刑

圖為去年殺害前女友及其母親的黃麟凱執行槍決時，司改會成員至台北看守所外圍舉牌要求「停止死刑」。（資料照／柯毓庭攝）

近兩個月台灣接連發生多起重大社會案件，包括去年12月張文在台北無差別殺人，以及日前36歲逆子廖聰賢狠殺父母37刀慘案，但廢死聯盟在此時砲轟無期徒刑終身監禁不得假釋是操弄情緒，司改會也力挺，稱沒有人該遭受如此酷刑。

廢死聯盟發文稱終身監禁不得假釋一般是沒有死刑的國家選擇的替代方案，但台灣至今尚未廢除死刑，為何會有此討論？痛批國民黨與民眾黨立委，以及行政院相繼提出各自針對「終身監禁不得假釋」的版本，但台灣在2006年才修正刑法，拉高無期徒刑申請假釋門檻至25年，修法後至今沒有收容人符合此條件，根本只是操弄民眾情緒。

司改會也力挺廢死聯盟，表示無期徒刑「符合申請假釋門檻」並不等於「獲得假釋」，但錯誤的資訊導致民眾將兩者劃上等號，產生在台灣犯罪假釋很容易的假象，激發民眾的焦慮與不安。並貼出前大法官許玉秀影片，片中許玉秀感嘆人不該受無期徒刑不得假釋這種酷刑，完全不把人當人看，踐踏尊嚴。

司改會表示，2005年修正《刑法》將無期徒刑的假釋門檻從15年提升到25年後，至今沒有依新法假釋出獄的受刑人，若有獲釋，都是適用舊法的受刑人，原因在於第一批符合現行法無期徒刑假釋門檻的受刑人，最快也要在2031年才能申請假釋，但政府與立委不僅未曾向社會釐清資訊，在此次修法的立法說明中，也未具體說明現行刑罰與假釋制度究竟有何問題，更未說明新增終身監禁制度能夠達到什麼有效的刑罰目標。司改會呼籲行政院應回歸專業，勿將修法作為一種政治表演，從事實與法律層面與各界展開對話。

底下網友憤怒留言：「不能死刑，又反對終生監禁，乾脆法律重寫一律改為有期徒刑好了」、「可以跟我解釋一下無期徒刑四個字的意思嗎」、「一堆垃圾學者整天嘴巴說數據、目前沒有實際案例，從未站在被害者立場想過」、「不然2030後所有假釋的人通通安排當你鄰居可以嗎？剛好拿你們驗證所謂的可教化」、「都無期徒刑了還能假釋喔，你以為他為什麼會被判無期」、「所以那位砍父母37刀的，你們跟廢死聯盟要怎麼幫他辯護」。

